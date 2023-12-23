Мобилизация украинцев за границей: адвокат объяснила, грозит ли выехавшим наказание

По словам адвоката, чтобы привлечь мужчину к ответственности, сперва нужно доказать в суде, что он незаконно выехал из Украины

Украина рассматривает вариант мобилизации мужчин, которые выехали за границу. Однако, если они выехали из страны через пункты пропуска, то считается, что они законно пересекли границу и оснований для их возвращения нет.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, можно ли вручить повестку мужчинам, которые выехали из Украины. Также она объяснила, предусмотрено ли наказание тем, кто покинул страну по поддельным документам.

"Есть утвержденный перечень оснований для выезда в условиях действия правового режима военного положения, и в пунктах пересечения предоставляются документы, удостоверяющие обстоятельства правомерности выезда за границу. Другой вопрос, если мужчина уехал на основании незаконно полученных документов. К примеру, получил коррупционным путем справку ВЛК о непригодности к службе", — говорит Марина Бекало.

В случае, если мужчина выехал по поддельным документам, то его вину нужно доказать в судебном порядке. Но даже если суд вынесет соответствующий приговор и признает военнообязанного украинца виновным, то наказать его будет трудно.

"О тех, кто выехал по системе "Шлях", или как волонтер, спортсмен или музыкант и не вернулся. Напомню, что юридическая ответственность за невозвращение законодательством не предусмотрена", — рассказала Марина Бекало.

Если в Украине изменят законодательство и введут административную или уголовную ответственность, то наказать можно будет лишь тех, кто незаконно выехал из Украины после вступления закона в силу.

"Только после доказательства вины лица в судебном порядке возможно применение наказания в виде ареста, штрафов и т.п. То есть в случае принятия соответствующих изменений в законодательство, возможен арест имущества и других активов по процедуре, которая должна быть определена законодательством, и только по соответствующему решению суда", — говорит Марина Бекало.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одна из европейских стран готова выдать Украине мужчин для мобилизации. Для этого необходимо заключить соглашение между государствами.