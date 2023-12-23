Мобілізація українців за кордоном: адвокат пояснила, чи загрожує тим, хто виїхав, покарання

За словами адвоката, щоб притягти чоловіка до відповідальності, спершу треба довести у суді, що він незаконно виїхав з України.

Україна розглядає варіант мобілізації чоловіків, котрі виїхали за кордон. Однак, якщо вони виїхали з країни через пункти пропуску, то вважається, що вони законно перетнули кордон і підстав для їхнього повернення немає.

Адвокат Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, чи можна вручити повістку чоловікам, які виїхали з України. Також вона пояснила, чи передбачено покарання тим, хто залишив країну за фальшивими документами.

"Є затверджений перелік підстав для виїзду в умовах дії правового режиму військового стану, і в пунктах перетину надаються документи, що засвідчують обставини правомірності виїзду за кордон. Інше питання, якщо чоловік поїхав на підставі незаконно одержаних документів. Наприклад, отримав корупційним шляхом довідку ВЛК про непридатності до служби", — каже Марина Бекало.

У випадку, якщо чоловік виїхав за підробленими документами, його провину потрібно довести в судовому порядку. Але навіть якщо суд ухвалить відповідний вирок і визнає військовозобов’язаного українця винним, то покарати його буде важко.

"Про тих, хто виїхав за системою "Шлях", або як волонтер, спортсмен чи музикант і не повернувся. Нагадаю, що юридичної відповідальності за неповернення законодавством не передбачено", — розповіла Марина Бекало.

Якщо в Україні змінять законодавство та запровадять адміністративну чи кримінальну відповідальність, то покарати можна буде лише тих, хто незаконно виїхав з України після набрання чинності законом.

"Лише після доказу вини особи у судовому порядку можливе застосування покарання у вигляді арешту, штрафів тощо. Тобто у разі прийняття відповідних змін до законодавства, можливий арешт майна та інших активів за процедурою, яка має бути визначена законодавством, і лише за відповідного рішення суду", — каже Марина Бекало.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що одна із європейських країн готова видати Україні чоловіків для мобілізації. Для цього необхідно укласти угоду між державами.