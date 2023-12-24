"Запрошення всім розішлемо": Умєров пояснив ідею мобілізації українців за кордоном

Глава Міноборони вірить, що охочих служити своїй нації набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього

В Україні розглядають можливість призову до армії своїх військовозобов’язаних громадян, які перебувають за кордоном. Існують певні категорії, які Міноборони розглядає як потенційні для цього способу мобілізації.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному". Він відповів на слова журналіста щодо своїх слів про те, що українським чоловікам, які перебувають за кордоном, наступного року хочуть розпочати надсилати запрошення до українських військкоматів.

"Я там говорив про запит на справедливість. І в цьому плані сказав, що є категорії людей, які ми розглядаємо для призову, наприклад, категорія від 25 років до 60. Як ці слова подали, не знаю", — відповів Умєров.

Він зазначив, що якщо в Україні таки буде ухвалено рішення щодо категорій, у такому разі запрошення будуть надіслані всім. Він додав, що за останні півтора місяця консолідували всі бази даних і зараз є точна інформація, скільки українських чоловіків призовного віку зараз в Україні й скільки за кордоном.

Міністр оборони вірить, що цих чоловіків можна буде долучити до захисту країни. Він вважає, що людей, які хочуть служити своїй нації більше за тих, хто намагається уникнути цього.

"Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей", — підкреслив Умєров.

Він сказав, що чоловіків запрошуватимуть пройти облік, а також їм нададуть можливість обрати собі вигідні умови служби.

"Ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції — рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання по безпеці були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна рада чи ні, буде залежати від голосування", — зазначив міністр.

Водночас будуть розроблені правила і для тих, хто з тієї чи іншої причини не захоче взяти участь у захисті своєї Батьківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з країн готова допомогти Україні у мобілізації громадян. Там хочуть дозволити Україні мобілізувати чоловіків, котрі приїхали після початку повномасштабної війни.