Раздают ли повестки на временных блокпостах в столице: в КГВА дали невнятный комментарий (видео)

Повестки выдавать не планируют, но сотрудники ТЦК в любой момент могут посетить каждый из блокпостов

У Киевской государственной военной администрации нет данных о том, что в столице на передвижных блокпостах, которые развернули на время проведения учений, выдают повестки. Это объясняется тем, что сотрудники ТЦК не выполняют функций безопасности.

Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов. Также он подчеркнул, что временные блокпосты никак не связаны с мобилизационными мерами терцентров комплектации (ТЦК).

Так, в КГВА заявили о том, что на временных блокпостах не планируется раздача повесток и данные "мероприятия" не входят в утвержденный план учений, который предполагает развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

Однако в пресс-службе столичной военной администрации также подчеркнули, что сотрудникам ТЦК и СП никто не может запретить посетить блокпосты, так как они имеют право выполнять свою работу в Киеве "разрешенным законодательством способом".

Напомним, что в разный районах Киева появились передвижные блокпосты с военными, которые останавливали автомобили, а также проводили проверку документов и багажа.

В сети испуганные киевляне сразу же начали сообщать о том, что на этих блокпостах водителям начали активно выдавать повестки. Соответствующие снимки появились в городских telegram-каналах в понедельник, 25 декабря.

Затем начальника КГВА Сергей Попко рассказал о том, что в Киеве с 25 по 28 декабря проходят учения по безопасности и именно с этим связано появление в столице временных блокпостов. По его словам, они не были связаны с мобилизационными мерами терцентров комплектации (ТЦК).

"В условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей — это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, Патрульной и Национальной полицией, а также другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25 по 28 декабря", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине еще раз продолжили действие общей мобилизации, из-за чего многие граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Более того, в Раде был разработан новый законопроект, который должен усилить этот процесс.