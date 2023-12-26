Новые блокпосты военных в Киеве: в КГВА назвали причину дополнительных проверок авто

По словам начальника военной администрации, эти мероприятия будут продолжаться

В Киеве передвижные блокпосты с военными, которые накануне появлялись в разных частях столицы и останавливали автомобили (и напугали горожан, а также пользователей соцсетей), не были связаны с мобилизационными мерами терцентров комплектации (ТЦК).

Об этом в комментарии Телеграфу уточнили в Киевской городской военной администрации (КГВА). Так, по словам начальника КГВА Сергея Попко, накануне проходило обучение по безопасности.

— В условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей — это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, Патрульной и Национальной полицией, а также другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25 по 28 декабря, — рассказал он.

Попко также добавил, что эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям задания происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Обучение имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

— Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным, — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки, и еще лучше, готовиться к выполнению важной задачи – защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз, – резюмировал начальник КМВА.

Как сообщалось, в Украине еще раз продолжили действие общей мобилизации, из-за чего многие граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Более того, в Раде был разработан новый законопроект, который должен усилить этот процесс.

Также "Телеграф" писал, как в Киеве накануне Рождества семья 32-летнего Александра Толстенко("Тихого") — бойца 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который уже пять месяцев считается пропавшим без вести, получила повестку на его имя.