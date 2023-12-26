Повестку прикрепили к квитанции за коммуналку: родные киевлянина, пропавшего без вести под Роботиным, шокированы вызовом в военкомат

Через пять месяцев после смерти Александра Товстенко ТЦК оригинально напомнил о себе

В канун Рождества семья 32-летнего Александра Товстенко("Тихого") — бойца 118-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), который уже пять месяцев считается пропавшим без вести, получила повестку на его имя. Такой "подарок" сделал Соломенский ТЦК и СП, куда мужчина пришел в первый день полномасштабного вторжения и где служил первые месяцы войны.

Родные киевлянина возмущены ситуацией, как и невозможностью до сих пор похоронить его. Подробности очередного факапа от столичного военкомата узнавал "Телеграф".

Юрист Александр Товстенко был одним из тысяч украинцев, вставших на защиту Родины 24 февраля 2022 года. Сначала он служил в столице в роте охраны Соломенского ТЦК и СП, по которому добровольно мобилизовался. Впоследствии воевал под Бахмутом, во время ротации учился за границей, а затем в составе 118 ОМБр оказался на Запорожском направлении.

Свой последний бой киевлянин, который на тот момент являлся заместителем командира отделения, принял вместе с побратимами 27 июля под селом Работино Токмакского района. В тот день при попытке доставить к месту назначения десант БМП Александра обстрелял враг. Из-за попадания в боевую машину противотанковой управляемой ракеты сдетонировал весь боекомплект, что не оставило экипажу шансов выжить. И хотя, по словам родных, эвакуация с поля боя павших воинов была, но тело (или останки) Александра так домой и не вернули. Несмотря на сложный бюрократический путь, который прошла семья Товстенко, неоднократно обращаясь в военкомат, оказалось, что там так и не наладили работу с базами данных.

— Пока я активно вела переписку по поводу брата с разными инстанциями, проверяла почту каждый день, но когда все возможные ответы получила, то и не заглядывала в почтовый ящик определенное время. А 24 декабря отец нашел там повестку на имя брата, которая была степлером прикреплена к квитанциям за коммунальные услуги, — рассказала "Телеграфу" сестра погибшего бойца Ольга Товстенко. — Датирована она еще 6 ноября, а в тексте содержалось предписание явиться в Соломенский терцентр комплектования 20 ноября. Я когда увидела эту бумажку, у меня полезли глаза на лоб, так это задело, что не могла успокоиться часа три.

Чтобы вы понимали, в ноябре мы ходили в военкомат и получали там документы, которые поступали из части, где служил брат. Мы там были почти каждый день с конца июля, когда стало известно о его гибели. Мало того, Саша был зачислен в роту охраны этого ТЦК, то есть многие работники его там знали лично и до сих пор его вспоминают, однако повестка была выписана. И к тому моменту уже прошло более трех месяцев о вручении официального сообщения об исчезновении брата без вести. Как это может быть? Неужели до сих пор нет нормальных баз учета, которые сделали бы такие факты невозможными?! – говорит сестра.

Ольга добавляет: к сожалению, это не единственный вопрос, который возникает к армейским чиновникам, потому что есть проблемы и с возвращением тела, и почтением памяти, и выплатами.

— Жене Саши приходит его зарплата, но как попало и всегда разные суммы, — продолжила рассказ Ольга. — Хотя по закону за без вести пропавшими сохраняются выплаты в размере оклада, а также надбавки и другие виды денежного довольствия постоянного характера, так называемые боевые выплаты. Но сейчас непонятно, как все это насчитывают. И в чате бригады жены пишут, что многие ребята, например, получившие ранения, выведены за штат, соответственно, платить либо вообще перестают, либо платят какие-то минимальные суммы.

Кроме того, в начале декабря побратим Саши передал его жене медаль "За оборону Киева". Вручали их, как он выразился, "за гаражами, тихонечко". То есть неофициально, потому что даже семьям погибших об этом не сообщили, мы бы и не знали, если бы не такой же боец, как мой брат, взявшийся передать награду, — продолжает сестра погибшего бойца.

И такое отношение не может не удивлять. Я как вспомню, сколько мы всего вытерпели в этом Соломенском ТЦК и СП, так делается плохо. Например, подполковник Ибрагимов (кажется, он замполит) вообще нас ошарашил словами: "Вам что, нечем заняться, что вы сюда каждый день ходите?!" Как вообще человеку могло прийти в голову такое спросить у жены и сестры погибшего военного?! — возмущается Ольга.

Сестра Александра Товстенко добавляет, что случай с ее братом не единственный, но не все семьи имеют силы придавать огласке такую халатность со стороны военкоматов. Ольга же намерена обратиться в Государственное бюро расследований, а если понадобится — и в Генштаб ВСУ, которому подчинены все военкоматы.

Как сообщал "Телеграф" в августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ с рекомендациями о замене руководства всех областных ТЦК и СП страны. Но и после этого громкого решения сотрудники военкоматов то и дело попадают в скандалы.