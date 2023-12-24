Повестки через "Дію" и не только: министр ответил на два наболевших вопроса

В Минцифре снова ответили на обсуждаемую многими тему

В ходе всеобщей мобилизации в Украине граждане не будут получать повестки в приложении "Дія". Такую функцию не собираются вводить никогда.

Такое заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующий пост был опубликован в его Telegram-канале в воскресенье, 24 декабря.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в Дії не будет никогда. И только так", — написал он.

В этом посте Федоров также упомянул слова президента Владимира Зеленского о миллионе дронов, которые тот произнес во время большой пресс-конференции. Тогда глава государства пообещал, что в 2024 году в Украине произведут более миллиона беспилотников разных видов.

Стоит отметить, что тему возможного появления повесток в приложении "Дія" украинцы обсуждают уже давно. Еще в феврале 2023 года в Минцифре четко ответили, что повесток в "Дії" не будет, потому как такова политическая позиция у власти. Однако разговоры об этом не утихали. В октябре Михаил Федоров еще раз заверил, что такой функции в приложении не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что должно быть указано в повестках, которые вручают украинцам. Этот бланк должен быть заполнен заранее и вручен лично в руки военнообязанному.