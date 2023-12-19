Можно ли обжаловать повестку, выписанную с нарушениями: неожиданный ответ адвоката

Верховный Суд поставил точку в этом вопросе

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Многие эксперты в области правоведения комментируют правомерность того или иного способа вручения повестки.

Популярно и мнение о том, что полученную повестку можно обжаловать. Однако действительно ли это так объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

"Если повестка не соответствует установленной форме или нарушен порядок ее вручения или даже вручена неуполномоченными лицами, должен констатировать, что это не является основанием для ее обжалования", — отметил Антон Маринич.

Верховный Суд поставил точку в возможности обжалования повесток, указав в своем постановлении: "Повестка не может быть обжалована в любом суде, потому что этот документ является лишь средством оповещения лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с Законом". Это приведено по делу №300/1263/22.

Отмечается, что повестка, врученная военнообязанному или призывнику, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому обжалование в суде не приведет к положительному результату.

В частности, Верховный Суд признал, что суды первой и апелляционной инстанции правомерно отказали истцу в открытии производства по делу, мотивируя тем, что этот спор не входит в юрисдикцию административных судов и отсутствуют нарушения прав истца со стороны государственных органов.

Кроме того, ВС определил понятие "спор, не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства" как касающееся тех споров, которые не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства, и тех, которые вообще не подлежат судебному разбирательству.

Следовательно, нарушение установленной формы повестки или порядка ее вручения не подлежит судебному обжалованию.

Более того, если гражданину выписали повестку, он ее подписал и получил, это автоматически означает, что мужчина согласился с фактом вручения повестки, каким бы образом это ни произошло.

Ранее "Телеграф" писал о категориях военнообязанных, которые могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.