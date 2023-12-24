Повістки через "Дію" і не тільки: міністр відповів на два наболілі питання

У Мінцифрі знову відповіли на обговорювану багатьма тему

У ході загальної мобілізації в Україні громадяни не отримуватимуть повістки у додатку "Дія ". Таку функцію не збираються вводити ніколи.

Таку заяву зробив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідний пост було опубліковано у його Telegram-каналі в неділю, 24 грудня.

"Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так", — написав він.

У цьому пості Федоров також згадав слова президента Володимира Зеленського про мільйон дронів, які той сказав під час великої пресконференції. Тоді глава держави пообіцяв, що 2024 року в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів.

Варто зазначити, що тему можливої появи повісток у додатку Дія українці обговорюють уже давно. Ще в лютому 2023 року в Мінцифрі чітко відповіли, що повісток у "Дії" не буде, бо такою є політична позиція при владі. Проте розмови про це не вщухали. У жовтні Михайло Федоров ще раз запевнив, що такої функції у додатку не буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що має бути зазначено у повістках, які вручають українцям. Цей бланк має бути заповнений заздалегідь та вручений особисто в руки військовозобов'язаному.