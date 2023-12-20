Зеленський пообіцяв мільйон дронів: у Кабміні відповіли

Заява голови Мінстратегпрому багатьох здивує

У 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Зеленський під час великої пресконференції. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості підтвердили цей намір.

Про це голова відомства Олександр Камишин написав у своєму телеграм-каналі. Мало того, мільйон безпілотників ― це лише про FPV-дрони.

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"Вчора на підсумковій пресконференції мій Президент пообіцяв, що Україна наступного року зробить мільйон дронів. І це мова лише про FPV-дрони. Вже в грудні ми виготовляємо понад 50 тисяч FPV-дронів", ― написав Камишин.

В Україні будуть виробляти й інші типи безпілотників. У тому числі ті, які можуть літати на сотні та тисячу кілометрів.

"Крім FPV-дронів ми вже здатні зробити наступного року більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - написав міністр.

Камишин написав, що всі виробничі можливості вже готові. За його словами, вже починається контрактація (укладення контракту – ред.) на 2024 рік.

Нагадаємо, 19 жовтня відбулася велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. Вона була присвячена підсумкам року, що минає. Український лідер відповідав на питання про війну, мобілізацію, зовнішню політику, відносини між деякими ключовими фігурами влади. Він також пообіцяв, що в Україні 2024 року виготовлять мільйон дронів.

Раніше "Телеграф" писав про головні заяви Зеленського на великій пресконференції. Його відповіді проаналізували експерти.