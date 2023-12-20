"У нас залишився один пакет": у Держдепі відреагували на слова Зеленського про допомогу США Україні

Залишився один пакет допомоги, який Штати можуть передати Україні до кінця 2023 року

Конгресу необхідно скоріше визначитися за допомогою та фінансуванням України, оскільки попереду буде важка зима і зробити це потрібно до кінця року. Іншого плану допомоги країні адміністрація Байдена не має.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер. Він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо впевненості, що Штати продовжать підтримку країни.

"Ми (виконавча влада — Ред.) абсолютно підтримуємо Україну. Ми абсолютно готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет, який ми можемо надати Україні цього року, і після цього ми вичерпаємо наші можливості надання додаткової допомоги у сфері безпеки, тому я думаю, що це питання до Конгресу США", — сказав він.

За словами Міллера, Конгресу потрібно визначитися Україною до кінця року, оскільки попереду буде важкий зимовий період.

"Ми хочемо, щоб його (запит президента США, — ред.) було прийнято до кінця цього року. Це залишається нашою метою та нашим пріоритетом. Конгресу доведеться вирішити, чи збираються вони підтримувати Україну та надавати фінансування, необхідне для протистояння російському вторгненню, оскільки ми вступаємо в зиму, яка, як ми очікуємо, буде дуже важкою, або вони не планують це робити", — заявив речник.

Міллер додав, що адміністрація Байдена немає іншого плану, щоб забезпечити Україні допомогу. Джерела фінансування вичерпаються вже за кілька тижнів, тому що їм необхідно, щоб Конгрес діяв.

Зазначимо, що під час великої прес-конференції 19 грудня Володимир Зеленський висловив упевненість, що Штати й надалі допомагатимуть Україні.

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже над цим. Я впевнений, що США нам не зрадять і те, про що ми домовилися в США, буде виконано в повному обсязі", — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем зробив сумну заяву щодо допомоги від Штатів України.