"У нас остался один пакет": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о помощи США Украине

Остался один пакет помощи, который Штаты могут передать Украине до конца 2023 года

Конгрессу необходимо скорее определиться с помощью и финансированием Украины, поскольку впереди будет тяжелая зима и сделать это нужно до конца года. Другого плана помощи стране у администрации Байдена нет.

Об этом на брифинге сказал спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об уверенности, что Штаты продолжат поддержку страны.

"Мы (исполнительная власть, — Ред.) абсолютно поддерживаем Украину. Мы абсолютно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. У нас остался один пакет, который мы можем предоставить Украине в этом году, и после этого мы исчерпаем наши возможности предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности, поэтому я думаю, что это вопрос в Конгресс США", — сказал он.

По словам Миллера, Конгрессу нужно определиться по Украине до конца года, поскольку впереди будет тяжелый зимний период.

"Мы хотим, чтобы он (запрос президента США, — ред.) был принят до конца этого года. Это остается нашей целью и нашим приоритетом. Конгрессу придется решить, собираются ли они поддерживать Украину и предоставлять финансирование, необходимое для противостояния российскому вторжению, поскольку мы вступаем в зиму, которая, как мы ожидаем, будет очень тяжелой, или они не планируют это делать", — заявил спикер.

Миллер добавил, что администрация Байдена не имеет другого плана, чтобы обеспечить Украине помощь. Источники финансирования иссякнут уже через несколько недель, потому как им необходимо, чтобы Конгресс действовал.

Отметим, что в ходе большой пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский выразил уверенность, что Штаты будут и дальше помогать Украине.

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нам не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", — сказал глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм сделал печальное заявление насчет помощи от Штатов Украине.