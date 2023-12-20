Що означає перший порядок денний і коли відправляють на фронт: у ЗСУ дали відповідь

Після проходження медкомісії українець може отримати другу повістку

В Україні триває загальна мобілізація і, відповідно, роздача повісток. Отримання її не означає, що чоловік негайно вирушить на фронт.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Подробиці він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна.

Володимир Фітьо пояснив, що перша повістка означає, що громадянин зобов’язаний прийти до ТЦК для оновлення даних.

"Я хочу наголосити, що перша повістка – це означає, що потрібно тільки з’явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. І лише тоді, коли буде потрібна ваша професія, наприклад, якщо ви водій і придатні до проходження військової служби – тільки тоді вам буде надана друга повістка, за якою військовозобов’язаний їде до навчального центру, де проходить навчання щонайменше місяць.", — пояснив він.

Фітьо додав, що якщо професія складніша, то навчання може тривати і два, і три місяці. Також навчання проходить і за кордоном у іноземних партнерів – і у Великій Британії, і в Іспанії, і Німеччині, Польщі та інших країнах.

Українцям також нагадали, що після проходження медкомісії можна отримати відстрочку. Такий варіант можливий, якщо є проблеми із здоров’ям. Якщо ж немає права на відстрочку та спеціальність людини зараз затребувана у ЗСУ, вона отримує другу повістку. Цей документ вже є мобілізаційним розпорядженням, за яким військовозобов’язаний громадянин з’являється за вказаним місцем та датою з необхідним переліком документів та речей. Далі людину відправляють до навчального центру. Після місячного навчання військовозобов’язаного відправляють на службу.

Раніше "Телеграф" писав, які професії в армії зараз у дефіциті.