Что означает первая повестка и когда отправляют на фронт: в ВСУ дали ответ

После прохождения медкомиссии украинец может получить вторую повестку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и, соответственно, раздача повесток. Получение ее не означает, что мужчина немедленно отправится на фронт.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Подробности он озвучил в интервью РБК-Украина.

Владимир Фитьо пояснил, что первая повестка означает, что гражданин обязан прийти в ТЦК для обновления данных.

"Я хочу подчеркнуть, что первая повестка – это значит, что нужно только появиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные, пройти медицинский осмотр. И только тогда, когда потребуется ваша профессия, например, если вы водитель и пригодны к прохождению военной службы – только тогда вам будет предоставлена вторая повестка, за которой военнообязанный едет в учебный центр, где проходит обучение минимум месяц.", — пояснил он.

Фитьо добавил, что если же профессия сложнее, то обучение может длиться и два, и три месяца. Также обучение проходит и за рубежом у иностранных партнеров – и в Великобритании, и в Испании, и Германии, и Польше и других странах.

Украинцам также напомнили, что после прохождения медкомиссии можно получить отсрочку. Такой вариант возможен, если есть проблемы со здоровьем. Если же нет права на отсрочку и специальность человека сейчас востребована в ВСУ, он получает вторую повестку. Этот документ уже является мобилизационным распоряжением, по которому военнообязанный гражданин появляется по указанному месту и дате с необходимым перечнем документов и вещей. Далее человека отправляют в учебный центр. После месячного обучения военнообязанного отправляют на службу.

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