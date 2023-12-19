"Как их позвать?": в Минобороны прокомментировали рейды ТЦК

В МО призвали беспокоиться не о вручении повесток, а о возможности демобилизации воинов

В Минобороны прокомментировали раздачу повесток в публичных местах. По его словам, государство нуждается в украинцах для защиты, и пытается сообщить им об этом таким способом.

Об этом заявил спикер МО Илларион Павлюк. Подробности на этот счет он озвучил в эфире Радио Свободы.

"Многие люди заявляют, что они готовы присоединиться к Вооруженным Силам, если их позовут. Как их позвать? Как им сообщить, что они нужны? Почему общество очень плохо воспринимает вручение повесток в публичных местах, чтобы сказать: "Уважаемые граждане, вы должны обновить данные ", – сказал Павлюк.

Он объяснил: в случае, если данные у лица обновлены, эта повестка для него "ничего не меняет". В то же время, если данные не обновлены, это нарушение закона, говорит спикер Минобороны.

Представитель МО заявил, что фокус в обществе смещен в сторону меньшинства, которое возмущается вручением повесток, а не в сторону воинов, которые не могут демобилизоваться.

Напомним, что 22 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года. Уже 7 декабря президент Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал премьеру Шмыгалю.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в элитный ресторан Киева посетили СБУ и ТЦК.