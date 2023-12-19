"Як їх покликати?": в Міноборони прокоментували рейди ТЦК

В МО закликали перейматися врученням повісток, а можливістю демобілізації воїнів

В Міноборони прокоментували роздачу повісток у публічних місцях. За його словами, держава потребує українців для захисту, і намагається повідомити їм про це таким способом.

Про це заявив речник МО Ілларіон Павлюк. Подробиці з цього приводу він озвучив в ефірі Радіо Свободи.

"Багато людей заявляють, що вони готові доєднатися до Збройних Сил, якщо їх покличуть. Як їх покликати? Як їм повідомити, що вони потрібні? Чомусь суспільство дуже погано сприймає вручення повісток у публічних місцях, щоб сказати: "Шановні громадяни, ви мусите оновити дані", – сказав Павлюк.

Він пояснив: у разі, якщо дані в особи оновлені, ця повістка для неї "нічого не змінює". Водночас якщо дані не оновлені, це порушення закону, каже речник Міноборони.

Речник МО заявив, що фокус у суспільстві зміщений у бік меншості, яка обурюється врученням повісток, а не в бік воїнів, які не можуть демобілізуватися.

Нагадаємо, що 22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року. Вже 7 грудня президент Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

Раніше "Телеграф" повідомив, що до елітного ресторану Києва навідалися СБУ та ТЦК.