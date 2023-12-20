Зеленский пообещал миллион дронов: в Кабмине ответили

Заявление главы Минстратегпрома многих удивит

В 2024 году в Украине произведут более миллиона беспилотников разных видов, как ранее обещал президент Зеленский во время большой пресс-конференции. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности подтвердили это намерение.

Об этом глава ведомства Александр Камышин написал в своем Телеграм-канале. Более того, миллион беспилотников ― это только о FPV-дронах.

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"Вчера на итоговой пресс-конференции мой Президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV-дронах. Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов", ― написал Камышин.

В Украине будут производить и другие типы беспилотников. В том числе те, которые могут летать на сотни и тысячу км.

"Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км", ― написал министр.

Камышин написал, что все производственные возможности уже готовы. По его словам, уже начинается контрактация (заключение контракта ― ред.) на 2024 год.

Напомним, что 19 октября состоялась большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Она была посвящена итогам уходящего года. Украинский лидер отвечал на вопросы о войне, мобилизации, внешней политике, отношениях между некоторыми ключевыми фигурами власти. Он также пообещал, что в Украине в 2024 году произведут миллион дронов.

Ранее "Телеграф" писал о главных заявлениях Зеленского на большой пресс-конференции. Его ответы проанализировали эксперты.