"Агрессивная" выдача повесток в Украине: западные СМИ раскрыли сложности мобилизации

Украинские военкоматы все чаще обвиняют в грубой тактике из-за их попыток увеличить численность призывников

Журналисты британского еженедельника The Economist написали развернутый материал о сложностях мобилизации в Украине, которая совместно с военным положением была продлена до 20 мая 2023 года.

В статье под названием "Мобилизация в Украине проходит не так уж легко" рассказаны истории граждан Украины, которых во время полномасштабного вторжения россии призывали в службу армии, даже несмотря на то, что они признаны непригодными.

Первая из них — о получившем повестку жителе Львовской области Руслане Кубае. Парень не имеет обеих рук, однако даже это не помешало признать его пригодным к военной службе. Военкоматы оставили в покое украинца лишь после того, как дело получило огласку в соцсетях и СМИ.

Кроме того, сейчас получила огласку и другая история: повестка пришла на имя украинского певца Владислава Левицкого, хотя мужчина погиб в ДТП еще восемь лет назад. Как на своей странице в Facebook сообщила Марьяна Волошин, документ с призывом на службу в армии погибшему артисту прислал Шевченковский территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Позже в ТЦК и СП заявили, что информацию о смерти Василия Левицкого (это настоящее имя артиста. — Ред.) ведомство не получало.

Повестка по имени погибшего украинского артиста

Авторы статьи отмечают, что, согласно их наблюдениям, наиболее "агрессивная" выдача повесток происходит именно в западных регионах Украины. Такие выводы обусловлены тем, что во вручении повесток произошел ряд изменений. К примеру, раньше их присылали только призывные комиссии в адрес граждан, в то же время теперь это уполномочена делать более широкая группа чиновников, причем без каких-либо географических ограничений.

Ранее в интервью The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что острой потребности в мобилизации нет, однако украинский Генштаб, судя по его действиям, считает иначе.

Теперь между украинским законодательством и его практическим применением фиксируют определенное несоответствие. И больше всего она проявляет себя в моменты, когда военная бюрократия делает все возможное, чтобы покрыть ежедневно увеличивающиеся потребности армии.

Между тем, многие украинцы пытаются избежать призыва. Поэтому скандалы с повестками в дальнейшем, вероятно, будут возникать еще чаще, ведь Украина готовится к мощному контрнаступлению.

"ВСУ, конечно, могут улучшить свой бюрократический аппарат в вопросах вручения повесток, но для этого существуют и другие методы, например призыв самих адвокатов, которые защищают украинских граждан от неправомерно врученных повесток", — говорится в статье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут получить повестку с призывом на службу в армии в любом общественном городе — даже на кладбищах, во время похорон.