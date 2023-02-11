Получить повестку на похоронах: законные ли действия представителей военкоматов

Действия представителей ТЦК можно расценить как неуместные, но они вполне законны

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с которыми военнообязанные мужчины могут получить повестки с призывом на военную службу. Эти важные документы сейчас выдают массово и в самых неожиданных местах, даже на кладбищах во время похоронных церемоний.

Как рассказал в комментарии изданию 0352 рассказал юрист Ростислав Кравец, комментируя законность таких действий, они не очень уместны, однако предусмотрены действующим законодательством Украины. По его словам, такие инциденты, которые сейчас уже не единичны, повлекли за собой общественный резонанс.

"Формально у нас не прописана процедура, где и как можно вручать повестки, поэтому можно вручить повестку и на похоронах. Но это будет просто неэтично", — пояснил он.

Кравец также отметил, что в Украине повестки могут вручать в любых общественных местах. Важно лишь соблюдение установленных правил их выдачи. То есть, получить их военнообязанное лицо может только от представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. На документе должна находиться печать, а также правильно указанные данные. Отказ гражданина от его принятия должен составляться в соответствии с актом при свидетелях.

Кроме того, юрист добавил, что призывники имеют право отказаться от повесток, составленных по старому образцу (те документы, которые были формированы до 30 декабря 2022 года). Сейчас повестка содержит новый пункт — ответственность за неявку в ТЦК без уважительной причины.

Ранее "Телеграф" сообщал, законной ли повестка, которую призывник получил по почте.

Напомним, кто из военнообязанных мужчин может получить повестку с призывом на службу в первую очередь.