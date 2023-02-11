Отримати повістку на похороні: чи законні дії представників військоматів

Дії представників ТЦК можна розцінити як недоречні, але вони цілком законні

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація, у зв’язку з якими військовозобов’язані чоловіки можуть отримати повістки із закликом на військову службу. Ці важливі документи зараз видають масово і в самих несподіваних місцях, навіть на кладовищах під час похоронних церемоній.

Як розповів у коментарі виданню 0352 розповів юрист Ростислав Кравець, коментуючи законність таких дій, вони є не дуже доречними, однак передбачені чинним законодавством України. За його словами, такі інциденти, які зараз вже не є поодинокими, спричинили суспільний резонанс.

"Формально у нас не прописана процедура, де і як можна вручати повістки, тому можна вручити повістку і на похороні. Але це просто буде неетично", — пояснив він.

Кравець також зазначив, що в Україні повістки можуть вручати у будь-яких громадських місцях. Важливим є лише дотримання встановлених правил їх видачі. Тобто отримати їх військовозобов'язана особа може лише від представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На документі повинна бути печатка, а також правильно вказані дані. Відмову громадянина від її прийняття повинні складати відповідно до акту при свідках.

Крім того, юрист додав, що призовники мають право відмовитися від повісток, складених за старим зразком (ті документи, які були формовані ще до 30 грудня 2022 року). Зараз повістка містить новий пункт — відповідальність через неявку в ТЦК без поважної на те причини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи законною вважається повістка, яку призовник отримав по пошті.

Нагадаємо, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати повістку із призовом на службу першочергово.