"Агресивна" видача повісток в Україні: западні ЗМІ розкрили складнощі мобілізації

Українські військкомати дедалі частіше звинувачують у грубій тактиці через їхні спроби збільшити чисельність призовників

Журналісти британського тижневика The Economist написали розгорнутий матеріал про складнощі мобілізації в Україні, котра спільно з воєнним станом була подовжена до 19 лютого 2023 року.

У статті під назвою "Мобілізація в Україні проходить не так вже й легко" розказано історії жителів Україні, яких під час повномасштабного вторгнення росії призвали до служби в армії, навіть попри те, що вони визнані непридатними.

Перша з них про жителя Львівської області Руслана Кубая, який отримав повістку. Хлопець не має обох рук, однак навіть не завадило визнати його придатним до військової служби. Військкомати залишили у спокої українця лише після того, як справа набула розголосу у соцмережах і ЗМІ.

Крім того, зараз набула розголосу й інша історія: повістка прийшла на ім'я українського співака Владислава Левицького, хоча чоловік загинув у ДТП ще вісім років тому. Як на своїй сторінці у Facebook повідомила Мар'яна Волошин, документ із призивом на службу в армії загиблому артисту прислав Шевченківський територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Пізніше у ТЦК і СП заявили, інформацію щодо смерті Василя Левицького (це справжнє ім'я артиста) відомство не отримувало.

Повістка на ім`я загиблого українського артиста

Автори статті зазначають, що згідно з їхніми спостереженнями, найбільш "агресивна" видача повісток відбувається саме у західних регіонах України. Такі висновки зумовлені тим, що у врученні повісток відбулася низка змін. До прикладу, раніше їх надсилали лише призовні комісії на адреси громадян, водночас тепер це уповноважена робити більш ширша група чиновників, при чому без будь-яких географічних обмежень.

Раніше в інтерв'ю The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що наразі гострої потреби в мобілізації нема, однак український Генштаб, судячи з його дій, вважає інакше.

Наразі між українським законодавством і його практичним застосуванням фіксують певну невідповідність. І найбільше вона проявляє себе у моменти, коли військова бюрократія робить усе можливе, аби покрити потреби армії, які щоденно збільшуються.

Тим часом багато українців намагаються уникнути призову. Тому скандали із повістками надалі, ймовірно, виникатимуть ще частіше, адже Україна готується до потужного контрнаступу.

"ЗСУ, звісно, можуть покращити свій бюрократичний апарат у питаннях вручення повісток, але для цього існують й інші методи, як-от призов самих адвокатів, які захищають українських громадян від неправомірно вручених повісток", — йдеться у статті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці можуть отримати повістку із призовом до служби в армії у будь-якому громадському місті — навіть на кладовищах, під час похорон.