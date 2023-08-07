Злосчастный холм под Работиным: родные погибшего бойца не могут добиться официального подтверждения смерти

Родных погибшего героя футболят с инстанции в инстанцию, пытаясь снять с себя ответственность.

В конце июля в одной из горячих точек Запорожского направления – вблизи села Работино – погиб 32-летний Александр Товстенко ("Тихий"). Об этом семья узнала от его побратимов, но все попытки получить официальное подтверждение и выяснить, когда представится возможность похоронить родного человека, разбиваются о стену бюрократии и хамства.

Почему так происходит, разбирался сайт "Телеграф".

Детонация боекомплекта

В гражданской жизни киевлянин Александр Товстенко работал в юридическом отделе одной из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, имел крепкую семью, фанател от футбола и регулярно посещал игры с участием столичного "Динамо". К военному делу мужчина не имел отношения, но серьезно отнесся к предупреждениям о возможном нападении россии, поэтому планировал пройти обучение. Но началась полномасштабная война, и Александр в первый же день пошел в Соломенский ТЦК и СП, именно при нем, как боец роты охраны нес службу некоторое время. Впоследствии оказался на передовой.

— Последние месяцы 2022-го года Саша со своим батальоном участвовал в боевых действиях под Бахмутом, — рассказала сестра бойца Ольга Товстенко. — Потом их вывели на ротацию, подразделение расформировали и брат оказался в составе только что созданной 118-й отдельной механизированной бригады. Потом была учеба во Франции и непродолжительный отпуск, во время которого Саша женился на Ане — вместе они были уже давно, но официально зарегистрировали отношения только сейчас. Затем брат, а он был заместителем командира отделения и оператором-наводчиком БМП, вернулся на фронт, их перебросили на Запорожское направление. В общем, он не очень много рассказывал каких-то подробностей, как-то сказал, что даже рациями там пользоваться невозможно, потому что вокруг активно работают безпилотники, так что сразу начиет "крыть" арта.

Это фото Александр Товстенко сделал прошлой осенью перед выездом в Бахмут.

26 июля, по словам Ольги, брат предупредил жену, что отправляется на боевое задание, может быть не на связи и пообещал при первой возможности дать о себе знать. Но сделать этого Александр уже не смог. СМС оставались без ответа, а потом вообще перестали доходить до адресата. Когда родные забили тревогу и вышли на побратимов, узнали от них о гибели Александра.

— По словам ребят, с которыми мы пообщались, это произошло вблизи села Работино Токмакского района, что в Запорожской области, — отмечает Ольга. — Саша вместе со своим напарником (в БМП в экипаже два человека, кроме него еще был механик-водитель) получили задачу доставить в точку десант, забрать раненых и убитых. Когда они приблизились к противнику, начался обстрел. Бойцы, которые были на броне, спешились, открыли ответный огонь, а брат на бронемашине их прикрывал и также отстреливался. В момент, когда БМП разворачивалась, в нее попала противотанковая управляемая ракета. Машина загорелась и потому сдетонировал весь боекомплект… Не хотелось верить, что брат погиб, мозг отказывался это воспринимать, но мы получили подтверждение и от командира взвода, с которым связались.

Убитые горем жена и сестра бойца пытались получить документальное подтверждение гибели Александра. Но все обращения не принесли результата, а общение с "уполномоченными лицами" разных ведомств стали большим испытанием.

— Нас футболили от инстанции в инстанцию, пытаясь снять с себя ответственность. Иногда откровенно грубили. Например, на "горячей линии" в полиции жене брата отрезали: "Советую вам обратиться за психологической помощью". Понятно, что она была в ужасном состоянии, плакала, но разве так можно разговаривать с родными бойцов?! – удивляется Ольга. — Какое-то понимание, как действовать, нам дали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, где взяли все данные на случай обмена телами.

Телефоны воинской части, которые были в открытом доступе, не отвечали, в 118-й ОМБр нам дали только номер финансового отдела в/ч, где опять-таки нам только нахамили. На повторные обращения на "горячую линию" бригады ответ один, что данных по 27 июлю у них нет, хотя за следующие дни есть списки погибших и раненых. Однажды даже выдали о Саше: "Возможно, он на боевом задании", а вчера вообще сказали, что брат среди пропавших без вести. И все это снова на словах, ни одного официального документа — уведомления, акта и т.п. — у нас нет. На сегодняшний день поданы заявления в полицию и Соломенский ТЦК и СП. Как сестра я сдала ДНК, но когда мы узнаем хоть какую-то конкретику и сможем похоронить брата, неизвестно, – говорит Ольга.

"Бехами" на укрепленные позиции

Предать гибель Александра Товстенко огласке его родные решили еще и потому, что в СМИ появилась информация о серьезных потерях в бою под Работино, в котором и погиб боец. Этот эпизод, в частности, разобрал австрийский военный аналитик Том Купер. По его версии, украинские войска неплохо подготовились к прорыву обороны врага и осуществлять его, кроме 118 ОМБр, должна была и 47 мехбригада.

— План начинался хорошо: за 2-3 дня артиллерийской и БПЛА-подготовки ВСУ уничтожили более 20 российских артиллерийских установок к югу от зоны наступления, в том числе многочисленные гаубицы "Мста-С" и "Акация". Итак, когда началась атака, ни одной реакции со стороны российской артиллерии не было, — отмечает эксперт. — Главная рота 118-й бригады наткнулась на два российских укрепления и остановилась почти на их вершине, не вылезая из машин. 1430-го мотострелкового полка, 45-й бригады спецназначения и 810-й бригады морской пехоты — все они все еще были "на том холме над Работиным", плюс РПГ-29 окопавшейся перед ними российской пехоты, а затем и "Ланцеты" .

В конце июля в районе села Роботино продолжались тяжелые бои.

Этот бой российские пропагандисты подали как провал наступления, хотя, по данным Купера, наша 47-я бригада таки зачистила злосчастный холм, вытеснив уцелевших российских вояк в Новопрокоповку. А уже туда нанесли удар 15 Карадагская бригада и бригада Нацгвардии "Азов", что заставило окупантов бежать дальше. Но цена с украинской стороны была "4-5 подбитых Т-72, около 13-15 БМП и БТРов, и почти вся рота либо убита, либо ранена, либо взята в плен".

В официальных сообщениях украинской стороны село Работино периодически упоминается, но без всяких подробностей. Например, 31 июля заместитель министра обороны Анна Маляр в суточной сводке сообщила: на этом направлении Силы обороны Украины "имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

31 июля в ТГ-канале заместителя министра обороны Анны Маляр село Роботино было упомянуто в таком контексте

В свою очередь представитель 47-й бригады Николай Мельник в своем посте на Facebook описал сложность ситуации на упомянутом направлении и назвал "мешком" находящийся на возвышенности участок между Работино и Вербовым. Он также отметил, что 9-й корпус ранее атаковал "бехами" обустроенные позиции, усиленные танками".

— Создается впечатление, что опыт предшественников оказался ныне штурмующим не нужен и они повторяют те же ошибки, но потери среди личного состава намного больше, ведь БМП-2 — это не "Брэдли", — отмечает военный. — Штурмовать сейчас этот "мешок" бессмысленно. Единственные не переминированные территории — это как раз села Работино и Вербовое. Я не генерал, мой уровень комроты и я не знаю всего тактического замысла Генштаба, но посылать мехроты днем ​​без поддержки танков и, не имея преимущества в воздухе и арте, — это гарантированные безумные потери без хоть каких-либо призрачных перспектив на успех.

В сети есть видео, на котором зафиксировано уничтожение украинских БМП на Ореховском направлении

По словам Тома Купера, в онлайн-дискуссиях по поводу потерь 118-й мехбригады восточнее Работиного, звучат разные версии. Он сам видит в ситуации и более глобальную проблему, а именно при значительном увеличении численности личного состава ощущается нехватка офицеров "с необходимой квалификацией, навыками и проверенными возможностями"

— Одни обвиняют генералитет ВСУ и отсутствие организации на уровне дивизии; другие – неопытных командиров бригад и батальонов ВСУ; третьи – отсутствие разведки. Есть и обвинения в спешке, недостатке дымовых шашек или их не развертывании; а есть те, кто жалуется на самом деле на "мелкие тактические ошибки" (например, на необходимость зачищать окопы с выведенной пехотой), — резюмирует эксперт и отмечает, что один из перечисленных вариантов, действительно, мог привести к трагическим последствиям.

Пропал без вести?

По словам родных Александра, они, как гражданские, конечно не разбираются в тонкостях военного дела и не в праве критиковать командование любого уровня. Но настаивают, что хотят адекватного отношения со стороны государства и соблюдения процедуры и сроков, предусмотренных законом, по поводу информирования семей бойцов об их гибели на поле боя и содействии в возвращении их тел и захоронении.

— Насколько нам известно, эвакуация с поля боя была, потому что механика-водителя из экипажа брата (он смог выбраться из БМП, но был убит) в морге опознал старший сержант роты. Так же как и командира отделения, к которому был откомандирован Саша, — говорит Ольга. — Мы понимаем, что он находился внутри взорвавшейся машины, что, возможно, не будет тела, или будут только фрагменты тела, как бы это ни звучало. Но есть свидетельства побратимов, поданные в бригаду рапорты, по крайней мере, нас в этом заверили, почему тогда в военкомате отсутствуют данные? Когда их предоставит часть? Почему брату пытаются предоставить статус "пропавшего без вести"? Есть мнение, что за этим стоят финансовые моменты. Но не об этом думают родные, я бы отдала все, что у меня есть, чтобы брат был жив.

Жена и сестра Александра добиваются правды о его гибели и возможности с ним проститься

— От друзей Саша хочу сказать, что более праведного и честного человека, чем он, я никогда не встречала, и каждый его друг это подтвердит, — говорит подруга семьи Любовь Новикова. — Он был очень справедлив, в трудную минуту всегда приходил близким на помощь, поэтому мы теперь должны добиться для него справедливости, чтобы его смерть не была напрасной.

— Выходит так, что мотивированные ребята, как Саша, идут на войну, чтобы защищать страну, весь народ, а когда они погибают, родные вынуждены проходить все круги ада, — добавляет сестра бойца. — Почему мы должны что-то доказывать, не спать, искать информацию, обрывать телефоны? Мой брат – герой, он прикрыл своих собратьев ценой жизни, и это дает ему право на достойное отношение после смерти.

Как сообщал "Телеграф", из-за интенсивных боевых действий не всегда удается сразу эвакуировать всех погибших украинских воинов. Поэтому бойцов часто объявляют "пропавшими без вести", как произошло, например, еще осенью прошлого года с Михаилом Липитенко и Алексеем Нежлукченко из 56-й отдельной мотопехотной бригады. До сих пор их родные не могут их похоронить.