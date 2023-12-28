На Киевщине увеличат количество блокпостов и усилят проверки: с чем это связано

Гражданам напомнили о необходимости иметь при себе документы

С четверга, 28 декабря, 2023 года по 6 января 2024 года в Киевской области усилят контрдиверсионные и меры безопасности в области. Соответствующее решение было принято на совете обороны области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации. Там отметили, что мероприятия будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

Также в Киевской области будет увеличено количество блокпостов. Проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и т.д.

В КОВА отметили, что такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек.

"Просим каждого жителя Киевщины, гостей области с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах. Напоминаем о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность. Будьте бдительны! Если видите, что кто-то делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры — сообщите об этом правоохранителям", — говорится в сообщении.

Напомним, жители Киева обнаружили на дорогах города передвижные блокпосты с военными, останавливающими автомобили.