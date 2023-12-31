Все же раздают: военные дали исчерпывающий ответ по поводу повесток на новых блокпостах Киева

Для массовой раздачи повесток блокпосты не предназначены

На новых блокпостах в Киеве, которые появились в рамках учений, все же могут выдавать повестки в военкоматы. Это может происходить даже несмотря на то, что их предназначение совсем другое.

Об этом сообщил комендант Киевщины подполковник Руслан Олейник, передает ТСН. Он отметил, что блокпосты являются "стабильно действующим средством" поиска неблагонадежных лиц, в число которых входят уклоняющиеся от мобилизации.

Он объяснил, что с помощью новых блокпостов ищут оружие и взрывчатые вещества. Впрочем, если на нем будет обнаружен человек, уклоняющийся от мобилизационных мероприятий или не обновивший данные в ТЦК и СП, он получит повестку.

В это же время подполковник отметил, что для массовой раздачи повесток блокпосты не предназначены, поскольку имеют другую функцию. А Киев и область в зоне особого внимания из-за того, что здесь передвигаются жители со всех уголков страны. Соответственно, в Киевской области есть немало людей, нарушающих законы, говорит Олейник.

"Никаких отдельных указаний по усилению мобилизации нет. Их точно не было… Но если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать гражданам повестки", — отметил Руслан Олейник.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснил все правовые нюансы работы новых блокпостов В Киеве. В частности, писали о том, что какие документы могут требовать у граждан.