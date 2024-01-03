Ракетный удар по Киеву 29 декабря: в больнице скончался еще один пострадавший

В больницах продолжают находиться пострадавшие

В столице возросло количество жерт массированной ракетной атаки, которая обрушилась на Киев и область 29 декабря минувшего года. Как стало известно, в больнице скончался еще один пострадавший во время обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Так, общее количество людей, которые погибли во время атаки РФ на Киев 29 декабря составило 30 человек.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря скончался еще один человек. Всего в результате ракетного удара в тот день погибло 30 человек еще 29 получили ранения", — отметили в КГГА.

Напомним, что по состоянию на вечер 29 декабря в Киеве было известно о девяти погибших, а утром 30 декабря число жертв возросло до 16 человек. Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что ранения и ушиби получили 29 человека.

Затем, уже 31 декабря, столо известно о том, что погиб еще один человек и количество жерт, на тот момент, возросло до 17. Поисково-спасательные работы, при этом, продолжались.

"К сожалению, атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы, спасательно-поисковая операция продолжается до сих пор", — отметил тогда Кличко.

В Киеве 1 января был объявлен Днем скорби.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ. Так, России это обошлось по меньшей мере в 1,273 миллиарда долларов.