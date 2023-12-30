Самая кровавая атака на Киев с начала войны: власти объявили 1 января днем траура

В столичных больницах продолжают находиться пострадавшие

После массированного ракетного удара, который враг нанес по Украине в пятницу, 29 декабря, возросло количество жертв в Киеве. Тела людей продолжают доставать из-под завалов.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. В первый день нового года, 1 января, в столице будет объявлен День траура по погибшим от вчерашнего массированного вражеского ракетного удара по Украине.

Так, по состоянию на вечер 29 декабря в Киеве было известно о девяти погибших, а утром 30 декабря число жертв выросло до 16 человек. Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что ранения и ушиби получили 32 человека.

"В настоящее время 16 тел погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы", — написал Виталий Кличко.

Стоит отметить, что атака на столицу 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей столицы. При этом попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков в трех районах столицы были повреждены 11 частных домов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел РФ.