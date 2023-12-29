Город усеян обломками и стеклом. Как приходит в себя Киев после утреннего обстрела: фоторепортаж "Телеграфа"

В столице активно работало ПВО

Киев постепенно приходит в себя после серии утренних взрывов и ликвидирует их последствия. Оккупанты совершили самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, часть из воздушных целей была ликвидирована. Силы противовоздушной обороны работали и в столице.

Эксклюзивные фото последствий утреннего террора в Киеве собрал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие.

Однако, как отмечает Киевская ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков в трех районах повреждены 11 частных домов.

Задымленние после взрыва

Дым поднялся в небо после взрыва

В частном серкторе Киева также были видны клубы дыма

Столб дыма поднимается в небо после взрыва

После взрыва в небо вздымается дым

Задымление после взрыва

В частности, отмечается, что повреждены крыши и заборы, выбиты окна, иссечены фасады. В двух домах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Поврежденное здание в результате обстрела россиян

Поврежденный бизнес-центр на Лукьяновке

Все службы в работе

Обломок вражеской цели

Разбившиеся от силы взрыва стекла застелили улицы столицы

Спасатели работают на Лукьяновке

Бизнес-центр на Лукьяновке

На улицах повсюду валяется стекло и обломки вражеских снарядов

Также повреждено 11 автомобилей и несколько хозяйственных помещений.

Окна вылетели и в автомобилях

"Скорые" прибыли оказывать помощь пострадавшим

Спасатели оперативно прибывают на места взрывов

В машине разбилось стекло от силы взрывов

В машине разбилось стекло от силы взрывов

Пострадала станция метро Лукьяновская. Несмотря на повреждения людей, на станцию пускают, потому что она служит укрытием.

Станция метро также пострадала

Из-за падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.

Обломки вражеских целей валяются на улицах столицы

Среди стекла лежит обломок вражеского снаряда

Обломок вражеской воздушной цели

Обломки воздушных целей находят в разных районах столицы

В Подольском столице районе, где возникло возгорание склада, производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.

Пострадавшие возле метро Лукьяновка получают первую помощь

Спасатели и медики работают там, где раздались взрывы

Люди с тревожными чемоданами отправляются в укрытие.

Люди собираются у зданий, пострадавших во время атаки

Обломки буквально устелили улицы столицы

Ранее "Телеграф" писал, что после ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Загорелись многоэтажки, раненые дети, погибшие.