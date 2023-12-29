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Город усеян обломками и стеклом. Как приходит в себя Киев после утреннего обстрела: фоторепортаж "Телеграфа"

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Автор
Спасатели ликвидируют последствия атаки Новость обновлена 29 декабря 2023, 12:21
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В столице активно работало ПВО

Киев постепенно приходит в себя после серии утренних взрывов и ликвидирует их последствия. Оккупанты совершили самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, часть из воздушных целей была ликвидирована. Силы противовоздушной обороны работали и в столице.

Эксклюзивные фото последствий утреннего террора в Киеве собрал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие.

Однако, как отмечает Киевская ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков в трех районах повреждены 11 частных домов.

Задымленние после взрыва
Дым поднялся в небо после взрыва
В частном серкторе Киева также были видны клубы дыма
Столб дыма поднимается в небо после взрыва
После взрыва в небо вздымается дым
Задымление после взрыва

В частности, отмечается, что повреждены крыши и заборы, выбиты окна, иссечены фасады. В двух домах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.

Поврежденное здание в результате обстрела россиян
Поврежденный бизнес-центр на Лукьяновке
Все службы в работе
Обломок вражеской цели
Разбившиеся от силы взрыва стекла застелили улицы столицы
Спасатели работают на Лукьяновке
Бизнес-центр на Лукьяновке
На улицах повсюду валяется стекло и обломки вражеских снарядов

Также повреждено 11 автомобилей и несколько хозяйственных помещений.

Окна вылетели и в автомобилях
"Скорые" прибыли оказывать помощь пострадавшим
Спасатели оперативно прибывают на места взрывов
В машине разбилось стекло от силы взрывов
В машине разбилось стекло от силы взрывов

Пострадала станция метро Лукьяновская. Несмотря на повреждения людей, на станцию пускают, потому что она служит укрытием.

Станция метро также пострадала

Из-за падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.

Обломки вражеских целей валяются на улицах столицы
Среди стекла лежит обломок вражеского снаряда
Обломок вражеской воздушной цели
Обломки воздушных целей находят в разных районах столицы

В Подольском столице районе, где возникло возгорание склада, производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.

Пострадавшие возле метро Лукьяновка получают первую помощь
Спасатели и медики работают там, где раздались взрывы
Люди с тревожными чемоданами отправляются в укрытие.
Люди собираются у зданий, пострадавших во время атаки
Обломки буквально устелили улицы столицы

Ранее "Телеграф" писал, что после ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Загорелись многоэтажки, раненые дети, погибшие.

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#Киев #Взрыв #Обстрел