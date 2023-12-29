Город усеян обломками и стеклом. Как приходит в себя Киев после утреннего обстрела: фоторепортаж "Телеграфа"
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В столице активно работало ПВО
Киев постепенно приходит в себя после серии утренних взрывов и ликвидирует их последствия. Оккупанты совершили самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, часть из воздушных целей была ликвидирована. Силы противовоздушной обороны работали и в столице.
Эксклюзивные фото последствий утреннего террора в Киеве собрал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие.
Однако, как отмечает Киевская ОВА, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков в трех районах повреждены 11 частных домов.
В частности, отмечается, что повреждены крыши и заборы, выбиты окна, иссечены фасады. В двух домах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали.
Также повреждено 11 автомобилей и несколько хозяйственных помещений.
Пострадала станция метро Лукьяновская. Несмотря на повреждения людей, на станцию пускают, потому что она служит укрытием.
Из-за падения обломков в одном населенном пункте повреждена линия электропередач.
В Подольском столице районе, где возникло возгорание склада, производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.
Ранее "Телеграф" писал, что после ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Загорелись многоэтажки, раненые дети, погибшие.