Самая массированная воздушная атака: в ВСУ озвучили, сколько враждебных целей уничтожено над Украиной

Сначала россияне запустили "шахеды", а за ними выпустили ракеты

Российские террористы выпустили по территории Украины 158 ракет и дронов-камикадзе в ночь на 29 декабря. Защитникам украинского неба удалось сбить 114 вражеских целей.

Об этом проинформировали в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Информация появилась на официальном Telegram-канале.

Командующий ВС генерал-лейтенанта Николай Олещук заявил, что это была самая массированная воздушная атака с начала полномасштабного вторжения РФ.

Сначала россияне запустили "шахеды" с северного и юго-восточного направления. Дроны двигались в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131". ПВО сбило 27 ударных беспилотников.

Около трех часов ночи враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты задействовали 18 самолетов, которые вышли на пусковые рубежи к 6:00 утра. По Украине было запущено не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Кроме того, из Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины.

В то же время россияне ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом было выпущено не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

На этом в РФ не остановились. В 6:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К. Они выпустили пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области.

Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59.

В Командование Воздушных Сил ВСУ подсчитали, что по предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку.