Помогите окружающей среде: где в Киеве можно сдать елку на утилизацию (адреса по районам)

Сдав елку на утилизацию вы подарите дереву "вторую жизнь"

С четверга, 4 января, в столице начинают работать пункты приема новогодних деревьев. Все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию и в дальнейшем будут использованы в зеленом хозяйстве.

Пункты приема хвойных деревьев будут открыты в Киеве вплоть до конца января. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив.

Так, если вы на новогодние праздники приобрели живую елку, то после окончания всех мероприятий самым правильным и рациональным решением будет сдать ее на утилизацию в специальный пункт. В Киеве в этом году будет работать 44 пункта приема новогодних деревьев — по несколько в каждом районе столицы.

Стоит понимать, что все деревья здесь проходят этап экологической утилизации и затем вторично используются в озеленении. Деревья измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года

В этом году сдать елку на утилизацию можно в каждом из районов столицы по следующим адресам:

Также сдать елку на утилизацию можно в лесничествах:

Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00),

Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00),

Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской просп, 2-А, пн-пт 08:00-17:00),

Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00),

Дарницкое лесничество, лесной квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17: 00),

Межигорское лесничество (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00),

Киевское лесничество (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00),

Святошинское лесничество (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00),

Пуща-Водицкое лесничество (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00),

Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в этом году главную елку страны, которая установлена в Киеве на Софийской площади, планируют убрать до 10 января. Напомним, что она была установлена исключительно на средства меценатов и с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Средства из бюджета Киева не выделялись