Допоможіть довкіллю: де в Києві можна здати ялинку на утилізацію (адреси по районах)

Здавши ялинку на утилізацію ви подаруєте дереву "друге життя"

З четверга, 4 січня, у столиці починають працювати пункти прийому новорічних дерев. Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію та надалі будуть використані у зеленому господарстві.

Пункти прийому хвойних дерев будуть відкриті у Києві аж до кінця січня. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Тож якщо ви на новорічні свята придбали живу ялинку, то після закінчення всіх заходів найправильнішим та найраціональнішим рішенням буде здати її на утилізацію до спеціального пункту. У Києві цьогоріч працюватиме 44 пункти прийому новорічних дерев — по кілька в кожному районі столиці.

Варто розуміти, що всі дерева тут проходять етап екологічної утилізації і потім вдруге використовуються в озелененні. Дерева подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку та захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року.

КО "Київзеленбуд" нагадує, що до утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас.

Цього року здати ялинку на утилізацію можна у кожному з районів столиці за такими адресами:

Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00),

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00),

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00),

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00),

Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00),

Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00),

Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00),

Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00),

Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00),

Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що цього року головну ялинку країни, встановлену в Києві на Софійській площі, планують прибрати до 10 січня. Нагадаємо, що вона була встановлена виключно коштом меценатів і з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Кошти з бюджету Києва не виділялися