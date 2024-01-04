Загрязненный воздух в Киеве: как уберечь себя и в чем причина

"Телеграф" узнал, что означает сообщение от КиевЦифровой о загрязнении воздуха в столице

Вечером, 4 января, киевляне получили уведомление об опасности. В столице зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха, поэтому жителям и гостям города рекомендуется выполнять меры безопасности.

Как сообщает КиевЦифровой, причина загрязнения заключается в повышении концентрации пыли. А сама пыль якобы возникла из-за неблагоприятных погодных условий и чрезвычайно низкой скорости ветра.

Сообщения в приложении КиевЦифровой

"Телеграф" решил узнать, впервые ли горожане получают такие предупреждения и что делать, чтобы загрязнение города не повлияло на здоровье.

Было ли такое раньше?

Интересно, что на днях КГГА также извещал о локальном ухудшении качества воздуха и рекомендовал ограничить пребывание на улице в местах задымления. Можно предположить, что именно недавние обстрелы и пожары в пригородах повлекли за собой неудовлетворительное состояние воздуха в столице в последние дни.

Именно ракетный удар по Киеву 2 января называют самой масштабной атакой на столицу с начала полномасштабного вторжения России.

В конце концов, сообщения о негативных показателях качества воздуха киевляне получали еще до полномасштабного вторжения России. А некоторые места даже маркировались красным цветом с отметкой 100+.

Что делать киевлянам, чтобы сохранить здоровье?

Эти меры безопасности и рекомендации помогут избежать негативных последствий загрязненного воздуха и защитить свое здоровье:

Закройте окна дома и на работе, чтобы минимизировать попадание пыли внутрь помещений.

Ограничьте пребывание на улице, особенно в часы пик, когда концентрация пыли самая высокая.

Пейте много воды, чтобы смывать пыль с дыхательных путей.

Используйте респиратор или маску, если вы все же вынуждены выходить на улицу.

Включите воздухоочиститель, если он у вас есть.

При появлении симптомов, таких как кашель, першение в горле, затрудненное дыхание обратиться к врачу.

В дальнейшем важно следить за дальнейшими обновлениями и советами официальных источников.

Как власть борется с проблемой?

Пока неизвестно, принимает ли Киевская городская власть меры по улучшению ситуации. В частности, усилен контроль за работой промышленных предприятий, которые вероятно и являются основными источниками выбросов пыли.

Официальный портал Киева отмечает, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.

Отметим, что в настоящее время в Киеве работает сеть из пяти высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха европейского образца. Сходные системы есть в Лондоне, Париже, Мюнхене и других европейских городах.

Что может сделать любой из нас для улучшения ситуации?

Глобально качество воздуха в городе может быть улучшено за счет уменьшения количества автомобилей на дорогах. Это можно сделать, если люди будут чаще пользоваться общественным транспортом или велосипедом вместо личных автомобилей. Напомним, дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч авто, а дороги встречают более 2 миллионов транспортных средств.

Еще одним немаловажным фактором сегодня является озеленение города. Именно деревья очищают воздух от вредных примесей, поэтому их посадка способствует улучшению экологической ситуации.

А пока "Телеграф" будет и дальше следить за развитием ситуации и сообщать о новых подробностях.