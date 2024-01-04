Забруднене повітря в Києві: як вберегти себе та в чому причина

"Телеграф" дізнався, що означає повідомлення від КиївЦифровий про забруднення повітря в столиці

Ввечері, 4 січня, кияни отримали повідомлення про небезпеку. У столиці зафіксовано високий рівень забруднення повітря, тож мешканцям та гостям міста рекомендується виконувати заходи безпеки.

Як повідомляє КиївЦифровий, причина забруднення полягає у підвищенні концентрації пилу. А сам пил нібито виник через несприятливі погодні умови та надзвичайно низьку швидкість вітру.

Повідомлення в додатку КиївЦифровий

"Телеграф" вирішив дізнатися чи вперше містяни отримують такі попередження та що робити аби забруднення міста не вплинуло на здоров'я.

Чи було таке раніше?

Цікаво, що днями потому КМДА також сповіщав про локальне погіршення якості повітря та рекомендував обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення. Можна припустити, що саме нещодавні обстріли та пожежі в передмістях спричинили незадовільний стан повітря в столиці останні дні.

Саме ракетний удар по Києву 2 січня називають наймасштабнішою атакою на столицю від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зрештою, повідомлення про негативні показники якості повітря кияни отримували ще до повномасштабного вторгнення Росії. А деякі місця навіть маркувалися червоним кольором з познакою 100+.

Що робити киянам, щоб зберегти здоров'я?

Ці заходи безпеки та рекомендації допоможуть уникнути негативних наслідків забрудненого повітря та захистити своє здоров'я:

Закрийте вікна вдома та на роботі, щоб мінімізувати потрапляння пилу всередину приміщень.

Обмежте перебування на вулиці, особливо в години пік, коли концентрація пилу найвища.

Пийте багато води, щоб змивати пил з дихальних шляхів.

Використовуйте респіратор або маску, якщо ви все ж таки змушені виходити на вулицю.

Ввімкніть очищувач повітря, якщо він у вас є.

При появі симптомів, таких як кашель, першіння в горлі, ускладнене дихання, звернутися до лікаря.

Надалі важливо слідкувати за подальшими оновленнями та порадами від офіційних джерел.

Як влада бореться з проблемою?

Наразі невідомо, чи Київська міська влада вживає заходів для покращення ситуації. Зокрема, чи посилено контроль за роботою промислових підприємств, які ймовірно і є основними джерелами викидів пилу.

Офіційний портал Києва зазначає, що перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

Зазначимо, що зараз у Києві працює мережа з п'яти високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Схожі системи є у Лондоні, Парижі, Мюнхені та інших європейських містах.

Що може зробити кожен з нас для покращення ситуації?

Глобально якість повітря в місті може бути покращена за рахунок зменшення кількості автомобілів на дорогах. Це можна зробити, якщо люди будуть частіше користуватися громадським транспортом або велосипедом замість особистих авто. Нагадаємо, дорожня мережа столиці розрахована на 500 тисяч авто, а дороги зустрічають понад 2 мільйони транспортних засобів.

Ще одним важливим фактором сьогодні є озеленення міста. Саме дерева очищають повітря від шкідливих домішок, тому їх посадка сприяє покращенню екологічної ситуації.

А поки "Телеграф" буде й надалі стежити за розвитком ситуації та повідомляти про нові подробиці.