В Киеве из-за погоды объявили желтый уровень опасности: что это значит

Будьте максимально осторожны и благоразумны

В пятницу, 5 января, в Киеве ожидается сильный туман, который приведет к ограниченной видимости на дорогах и улицах города. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологиеских явлениях — в столице объявлен І уровень опасности (желтый).

Так, прогнозируется сильный туман, который ограничит видимость до 200 — 500 метров. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

По прогнозам синоптиков, 5 января, в столице утром и днем ожидается дождь со снегом. Вечером ветер разгонит облака на небе.

Днем и ночью воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Специалисты "Укргидрометцентра" также напоминают о том, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Каких правил следует придерживать водителям во время вождения в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию движения;

при остановке включать "аварийку";

избегать резких маневров на дороге;

не отвлекаться и быть максимально сконцентрированным.

Пешеходов призывают быть внимательными и надевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана.

Что значит шкала цветовых уровней опасности?

Уровни опасности погоды

Зеленый уровень — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается.

Желтый уровень — погодные условия потенциально опасны. Возможны осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность.

Оранжевый уровень — погодные условия представляют реальную опасность. Шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. Явления могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень — погодные условия очень опасны. Ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность и т.д. Такие явления могут нанести серьезный материальный ущерб и повлечь за собой человеческие жертвы.

Будьте осмотрительны и берегите себя!

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украине грозят 40-градусные морозы: известный синоптик рассказал, когда к нам ворвутся холода. Местами может выпасть более двух месячных норм осадков.

В Украине январь считается наиболее холодным зимним месяцем, когда возможны морозы ниже -20°С, а в отдельные годы (например, в 1936 г.) температура опускалась местами до -30…-35°С. Однако в нынешнем столетии всё чаще наблюдаются тёплые январи с дефицитом снега на фоне общего потепления климата.