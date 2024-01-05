У Києві через погоду оголосили жовтий рівень небезпеки: що це означає

Будьте максимально обережні та розсудливі

У п’ятницю, 5 січня, у Києві очікується сильний туман, який призведе до обмеженої видимості на дорогах та вулицях міста. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у столиці оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Так, прогнозується сильний туман, який обмежить видимість до 200-500 метрів. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

За прогнозами синоптиків, 5 січня, у столиці вранці та вдень очікується дощ зі снігом. Увечері вітер розжене хмари на небі. Удень і вночі повітря прогріється до +3 градусів. На дорогах можлива ожеледиця.

Фахівці "Укргідрометцентру" також нагадують про те, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Яких правил слід дотримуватися водіям під час їзди в тумані:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції руху;

при зупинці вмикати "аварійку";

уникати різких маневрів на дорозі;

не відволікатися і бути максимально сконцентрованим.

Пішоходів закликають бути уважними та одягати світловідбиваючі елементи — флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману.

Що означає шкала колірних рівнів небезпеки?

Рівні небезпеки погоди

Зелений рівень – небезпечних та несприятливих явищ погоди не очікується.

Жовтий рівень – погодні умови потенційно небезпечні. Можливі опади, грози, пориви вітру, високі або низькі температури та ін. Ці явища звичайні для території країни, але часом можуть становити небезпеку.

Помаранчевий рівень — погодні умови становлять реальну небезпеку. Шквали, зливи, грози, град, спека, морози, снігопади, хуртовини та ін. Явища можуть негативно вплинути на соціально-економічну діяльність та призвести до значної матеріальної шкоди, а також можливі людські жертви.

Червоний рівень — погодні умови дуже небезпечні. Ураган, проливні дощі, дуже сильні снігопади, великий град, надзвичайна пожежна небезпека тощо. Такі явища можуть наробити серйозної біди та спричинити численні людські жертви.

Будьте обережні та бережіть себе!

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україні загрожують 40-градусні морози : відомий синоптик розповів, коли до нас увірвуться холоди. Подекуди може випасти більше двох місячних норм опадів.

В Україні січень вважається найбільш холодним зимовим місяцем, коли можливі морози нижчі від -20°С, а в окремі роки (наприклад, у 1936 р.) температура опускалася місцями до -30…-35°С. Однак у нинішньому сторіччі все частіше спостерігаються теплі січневі з дефіцитом снігу на тлі загального потепління клімату.