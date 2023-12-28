Майже як в Малібу: синоптики дали прогноз на новорічну ніч

В окремих регіонах новорічна ніч буде аномально теплою

Третя декада грудня в Україні виявилася досить теплою. Під впливом плюсових температур сніговий покрив у більшості регіонів розтав, а сонячних днів стало більше.

Чи доведеться українцям зустрічати Новий рік в умовах весняної погоди, та чи слід очікувати снігу? Про це "Телеграф" дізнавався у синоптикині Укргідрометцентру Діани Кривобок.

За її словами, очікувати білосніжної казки на новорічні свята жителям переважної більшості областей не варто.

"31 грудня у більшості регіонів України очікується погода без опадів. Тільки у західних областях, на сході та північному сході країни місцями очікується невеликий дощ. Вночі може бути і мокрий сніг", — пояснила Кривобок.

Температурна картина також буде далекою від справжніх зимових показників.

"Температура в країні буде переважно "плюсова": 1-6 градусів тепла. А у південній частині та на Прикарпатті ще тепліше: 7-12 градусів з позначкою "плюс" (майже як в Малібу, штат Каліфорнія, де на Новий рік буде лише на 2-3 градуси тепліше. — Ред.) , — підкреслила синоптикиня.

Що ж стосується метеоситуації в столиці, то 31 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, але без жодних натяків на опади як вдень, так і вночі. Морозу в новорічну ніч киянам також не варто чекати: синоптики прогнозують від 2 до 6 градусів тепла протягом всієї доби.

Наступного дня, у понеділок, 1 січня, радикальних змін не очікується.

"1 січня у західних та південних областях прогнозується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На іншій території країни переважно без опадів", — пояснила Кривобок.

Температурна картина 1 січня буде наступна: "Вночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень 2-8 градусів тепла. Та на півдні тепліше: до +12 градусів", — кажуть в Укргідрометцентрі.

В столиці в перший день нового року ті ж самі 2-6 градусів тепла, однак вдень слід очікувати невеликий дощ.

Така ж тепла погода спостерігатиметься майже весь наступний тиждень.

"Плюсові показники температур протримаються до 5 січня, а далі слід очікувати зниження температури і більш інтенсивних опадів", — резюмувала Кривобок.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптика, кандидат географічних наук Ігоря Кібальчича, перед Новим роком погода в Україні зміниться.