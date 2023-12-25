Підійде для відпочинку? Якою буде погода у Буковелі на Новий рік

Багато українців планують зустріти Новий рік на популярному курорті

На Новий рік на популярному українському курорті Буковель в Івано-Франківській області буде невеликий мороз. Також очікуються незначні опади у вигляді снігу.

Як повідомляє сайт Sinoptik, у неділю, 31 грудня, буде хмарно. Ввечері очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0 °C, а вдень стовпчик термометра підніметься до +3 °C. Також очікується південно-західний вітер зі швидкістю 2 м/с.

В понеділок, 1 січня, буде дещо прохолодніше. Температура повітря триматиметься на позначці -1 °C. Крім того, протягом дня буде хмарно та очікується невеликий сніг. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 2,6 м/с.

Своєю чергою Meteo.ua дає дещо інший прогноз на ці дні. Так, у неділю, 31 грудня, буде хмарно, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря буде коливатись від 0 °C вранці до -5 °C вдень. Очікується західний вітер зі швидкістю до 6 м/с.

В понеділок, 1 січня, прогнозується мінлива хмарність та невеликий сніг. Температура повітря вранці очікується на рівні -7 °C. Проте вдень вона становитиме -3 °C. Вітер буде південно-західний зі швидкістю до 5 м/с.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода на Новий рік у 5 найбільших містах України.