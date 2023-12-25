Подойдет для отдыха? Какая будет погода в Буковеле на Новый год

Многие украинцы планируют встретить Новый год на популярном курорте

На Новый год на популярном украинском курорте Буковель в Ивано-Франковской области будет небольшой мороз. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Как сообщает сайт Sinoptik, в воскресенье, 31 декабря, будет облачно. Вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит 0 °C, а днем столбик термометра поднимется до +3 °C. Также ожидается юго-западный ветер со скоростью 2 м/с.

В понедельник, 1 января, будет несколько прохладнее. Температура воздуха будет держаться на отметке -1 °C. Кроме того, в течение дня будет облачно, ожидается небольшой снег. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 2,6 м/с.

В свою очередь Meteo.ua дает несколько иной прогноз на эти дни. Так, в воскресенье, 31 декабря, будет облачно, возможны осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от 0 ° C утром до -5 ° C днем. Ожидается западный ветер со скоростью до 6 м/с.

В понедельник, 1 января, прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха утром ожидается на уровне -7°C. Однако днем она составит -3 °C. Ветер будет юго-западный со скоростью 5 м/с.

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