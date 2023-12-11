Буковель по цене Австрии: сколько стоит новогодний отдых в Карпатах

Свободных номеров на новогодние праздники в некоторых отелях Буковеля уже нет

Встретить Новый год в Карпатах планируют много украинцев. В отелях Буковеля, одного из самых популярных курортов Ивано-Франковской области, уже распроданы почти все номера на праздничные даты.

За отдых придется заплатить не малую суммму, ведь с ростом спроса растут и цены. О ситуации подробнее рассказал генеральный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"Свободных номеров на новогодние праздники в некоторых отелях нашей сети в Карпатах уже не осталось", — рассказал он.

По словм Артура Лупашко, желающих встретить 2024 год в Карпатах уже столько же, как и до полномасштабного российского вторжения. В большинстве гостиниц на западе страны остались единичные номера по цене в три-четыре раза выше стандартного периода. Небольшой отпуск в горах может стоить более 100 тысяч гривен.

Он отметил, что Карпаты стали альтернативой зарубежным курортам из-за ограничений для выезда мужчин.

Лупашко говорит, что спрос на празднование Нового года в горах такой же, как и в довоенном 2021-м. И в два-три раза выше по сравнению с декабрем прошлого года. "Цены на проживание в этот период росли всегда", — говорит он.

"Ажиотажный спрос наблюдается только на западе страны. – говорит заместитель председателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук. — В Одессе, хотя местные гостиницы и снизили цены, туристов очень мало".

Он отметил, что курорты западной Украины, самый популярный из которых Буковель, считаются более безопасными, там обычно не летают ракеты и дроны.

Так, цены на отдых в Буковеле с 30 декабря 2023 по 2 января 2024-го для двоих взрослых стартуют от 9900 грн и достигают почти 193 тысяч грн. Все зависит от условий проживания. Не смотря на такие цены многие номера уже забронированы.

При этом, для сравнения, на те же даты в Австрийских альпах можно забронировать жилье в среднем от 30 до 80 тыс грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Буковеле обругали украинского военного. В сети разгорелся скандал.