Буковель за ціною Австрії: скільки коштує новорічний відпочинок у Карпатах

Вільних номерів на новорічні свята у деяких готелях Буковеля вже немає

Зустріти Новий рік у Карпатах планує багато українців. У готелях Буковеля, одного з найпопулярніших курортів Івано-Франківської області, вже розпродано майже всі номери на святкові дати.

За відпочинок доведеться заплатити чималу суму, адже зі зростанням попиту зростають і ціни. Про ситуацію розповів генеральний директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"Вільних номерів на новорічні свята у деяких готелях нашої мережі в Карпатах уже не залишилося", — розповів він.

За словами Артура Лупашка, охочих зустріти 2024 рік у Карпатах уже стільки ж, як і до повномасштабного російського вторгнення. У більшості готелів на заході країни залишилися одиничні номери за ціною в три-чотири рази вищою за стандартний період. Невелика відпустка у горах може коштувати понад 100 тисяч гривень.

Він зазначив, що Карпати стали альтернативою закордонним курортам через обмеження для виїзду чоловіків.

Лупашко каже, що попит на святкування Нового року в горах такий самий, як і у довоєнному 2021-му. І вдвічі-втричі вище в порівнянні з груднем минулого року. "Ціни на проживання у цей період зростали завжди", — каже він.

"Ажіотажний попит спостерігається лише на заході країни. – каже заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук. – В Одесі, хоча місцеві готелі і знизили ціни, туристів дуже мало".

Він зазначив, що курорти західної України, найпопулярніший з яких Буковель, вважаються безпечнішими, там зазвичай не літають ракети та дрони.

Так, ціни на відпочинок у Буковелі з 30 грудня 2023 по 2 січня 2024 для двох дорослих стартують від 9900 грн і досягають майже 193 тисяч грн. Все залежить від умов проживання. Незважаючи на такі ціни, багато номерів вже заброньовано.

При цьому, для порівняння, на ті ж дати в Австрійських альпах можна забронювати житло в середньому від 30 до 80 тис грн.

Раніше "Телеграф" писав, що у Буковелі облаяли українського військового. У мережі розгорівся скандал.