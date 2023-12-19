Зима вполсилы? Какая будет погода в Буковеле на Новый год

Морозы будут держаться уверенно, но...

На одном из самых популярных горнолыжных курортов Буковеля погода на Новогодние праздники будет частично зимней. Пока синоптики прогнозируют солнечную и не снежную погоду.

Об этом говорится на сайте Meteofor. Столбик термометра будет держаться на значении ниже "нуля".

В пятницу, 29 декабря, температура воздуха будет колебаться от -6 до -9. Небо будет облачным с прояснениями и возможны небольшие снежные осадки. Ветер будет иметь скорость до 4 м/с.

Суббота 30 декабря принесет отдыхающим солнечную погоду и морозный воздух в температурных пределах от -4 до -9. Осадков не прогнозируется. Ветер ослабеет до скорости 3 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, следует ожидать ясное небо с ярким солнцем. Температура воздуха будет колебаться от -4 до -8. Синоптики не прогнозируют осадки. А вот ветер наберет скорость до 5 м/с.

В понедельник, 1 января нового года, небо будет облачным, а воздух все таким же морозным — от -3 до -7. Осадков не прогнозируется, а ветер будет иметь скорость до 4 м/с.

Вторник, 2 января, будет все еще облачным и морозным. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -5. Предварительно, без осадков.

Ранее "Телеграф" писал о том, какая погода ожидается в Украине 31 декабря — 1 января. Интересно, что прогнозы разных синоптиков отличаются незначительно.