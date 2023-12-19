От морозов до весеннего тепла: какой будет погода в Украине на Новый год

Температура воздуха будет значительно отличаться в зависимости от региона

Менее чем через две недели украинцы будут праздновать Новый год. И хотя из-за военного положения массовых гуляний не предполагается, провести этот праздник можно в кругу родных и друзей.

"Телеграф" узнал для вас, какой ожидается погода в Украине 31 декабря — 1 января. Интересно, что прогнозы разных синоптиков отличаются незначительно.

По данным Meteofor, в воскресенье, 31 декабря, в Киеве, Харькове и Львове ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +2 °C. Осадков в этот день не ожидается. А вот в Днепре, Запорожье, Николаеве и Одессе будет ясно и немного теплее — до +5 °C.

В понедельник, 1 января, в Киеве, Харькове и Львове ночью ожидается небольшой мороз — до -1 °C, а днем температура поднимется до +1 °C. Будет облачно, но осадков не ожидается. В Днепре, Запорожье, Николаеве и Одессе снова будет ясно, а температура днем поднимется до +4-5 °C.

В то же время, по данным Meteoprog, в воскресенье, 31 декабря, в Киеве и Львове будет облачно и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -2 °C ночью до +3 °C днем. В Харькове будет несколько холоднее – около 0 °C. В Днепре и Николаеве будет ясно. Температура ночью составит до -4 °C, а днем воздух прогреется до +4 °C. В Одессе ожидается ясная погода, а столбик термометра днем поднимется до +6 °C.

В понедельник, 1 января, в Киеве и Львове снова будет облачно. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 °C. В Харькове будет несколько холоднее — от -4 ° C ночью до 0 ° C днем. В Днепре ожидается переменная облачность, без осадков. Температура будет колебаться от 0 до +4 °C. В Николаеве будет ясно, а воздух днем прогреется до +6 °C. А в Одессе также будет ясно, температура будет колебаться от +2 °C до +8 °C.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, какой будет погода 24-25 декабря в Буковеле Ивано-Франковской области.