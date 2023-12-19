Від морозів до майже весняного тепла: якою буде погода в Україні на Новий рік

Температура повітря буде значно відрізнятись залежно від регіону

Менш ніж через два тижні українці будуть святкувати Новий рік. І хоч через воєнний стан масових гулянь не передбачається, провести це свято можна у колі рідних та друзів.

"Телеграф" дізнався для вас, якою очікується погода в Україні 31 грудня – 1 січня. Цікаво, що прогнози різних синоптиків відрізняються незначно.

За даними Meteofor, у неділю, 31 грудня, у Києві, Харкові та Львові очікується мінлива хмарність, а температура повітря підніметься до +2 °C. Опадів у цей день не передбачається. А от у Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі буде ясно і дещо тепліше — до +5 °C.

У понеділок, 1 січня, у Києві, Харкові та Львові вночі очікується невеликий мороз — до -1 °C, а вдень температура підніметься до +1 °C. Буде хмарно, але опадів не передбачається. У Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі знову буде ясно, а температура вдень підніметься до +4-5 °C.

Водночас, за даними Meteoprog, у неділю, 31 грудня, у Києві та Львові буде хмарно та без опадів. Температура повітря буде коливатись від -2 °C вночі до +3 °C вдень. У Харкові буде дещо холодніше — близько 0 °C. У Дніпрі та Миколаєві буде ясно. Температура вночі становитиме до -4 °C, а вдень повітря прогріється до +4 °C. В Одесі також очікується ясна погода, а стовпчик термометра вдень підніметься до +6 °C.

У понеділок, 1 січня, у Києві та Львові знову буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від 0 до +3 °C. У Харкові буде дещо холодніше — від -4 °C вночі до 0 °C вдень. У Дніпрі очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 0 °C до +4 °C. У Миколаєві буде ясно, а повітря вдень прогріється до +6 °C. А в Одесі також буде ясно, температура коливатиметься від +2 °C до +8 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода 24-25 грудня у Буковелі Івано-Франківської області.