Снігу під Новий рік не чекайте: народний синоптик дав прогноз погоди до кінця грудня

У другій половині грудня погода в Україні зміниться

Хоча листопад та початок грудня в Україні у 2023 році видалися досить сніговими та холодними, ближче до Нового року погода зміниться, і очікувати на сніговий покрив до свят особливо не варто.

Про це в ексклюзивному прогнозі для "Телеграфу" розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач.

За його словами, у першій декаді буде помірне похолодання із випаданням малої кількості опадів. Нічні заморозки будуть спостерігатися постійно, будуть і короткочасні сплески морозів, хоча стовпчики термометрів не опустяться значно нижче 10 градусів за нуль.

Друга декада почнеться з холодів, але з середини грудня настане потепління з помірними опадами та з нічними мінусами. До кінця другої декади грудня температура почне підвищуватися, навіть уночі часом спостерігатиметься "плюс" в окремі дні, хоча здебільшого будуть морози. Сильні опади не спостерігатимуться.

Третя декада буде найтеплішою. Сильних морозів не буде і хоча вночі буде "мінус", вдень температура буде вищою за нуль. Опади помірні, лише іноді посипле невеликим шаром снігу, який розтане вдень.

Довідка. Володимир Деркач – це відомий народний синоптик з Волині, який уже понад 20 років складає прогнози, спираючись на народні прикмети та спостереження за синоптичною ситуацією в періоді з 25 грудня по 7 січня. Його методика ґрунтується на тому, що кожен день у цьому проміжку може розповісти про те, якою буде погода у кожен місяць наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф " розповідав, якою буде зима 2023-2024 в цілому, згідно з прогнозами вчених.