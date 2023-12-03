Снега под Новый год не ждите: народный синоптик дал прогноз погоды до конца декабря

Во второй половине декабря погода в Украине переменится

Хотя ноябрь и начало декабря в Украине в 2023 году выдались довольно снежными и холодными, ближе к Новому году погода изменится, и ожидать на снежный покров к праздникам особо не стоит.

Об этом в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

По его словам, в первой декаде будет умеренное похолодание с выпадением малого количества осадков. Ночные заморозки будут наблюдаться постоянно, будут и кратковременные всплески морозов, хотя столбики термометров не опустятся сильно ниже 10 градусов ниже нуля.

Вторая декада начнется с холодов, но с середины декабря наступит потепление с умеренными осадками и с ночными "минусами". К концу второй декады декабря температура начнет повышаться, даже ночью порой будет наблюдаться "плюс" в отдельные дни, хотя в основном будут морозы. Сильные осадки не будут наблюдаться.

Третья декада будет самой теплой. Сильных морозов не будет и хотя ночью будет "минус", днем температура будет выше нуля. Осадки умеренные, лишь иногда посыплет небольшим слоем снега, который растает в дневное время суток.

Справка. Владимир Деркач это известный народный синоптик с Волыни, который уже более 20 лет составляет прогнозы, опираясь на народные приметы и наблюдения за синоптической ситуацией в периоде с 25 декабря по 7 января. Его методика основывается на том, что каждый день в этом промежутке может рассказать о том, какой будет погода в определенный месяц следующего года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима 2023-2024 в целом, согласно с прогнозами ученых.