Куди піти у Києві у передріздвяний тиждень: афіша святкових заходів для дорослих та дітей

Дозвольте собі відчути справжню атмосферу свята

В умовах війни кожен з нас відчуває занепокоєння та практично постійно перебуває в стані стресу. Щоб трохи розслабитися, відволіктися від негативних думок та подарувати собі хоч краплинку різдвяного настрою пропонуємо відвідати заходи, які проходитимуть в Києві на цьому тижні.

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів найцікавіші івенти серед яких кожний зможе знайти саме те, що припаде йому до душі.

Резиденція Санти

Коли: до 7 січня, з 10.00 до 18.45, розклад за посиланням

Де: ВДНГ, Концерт-холл (павільйон 9)

Вартість: від 390 гривень

Резиденція Санти

"Резиденція Санти" цьогоріч відкриє двері для юних гостей, запрошуючи їх у захоплюючий світ новорічних пригод. Улюблені ельфи знову зустрічатимуть маленьких відвідувачів, але цього разу вони готують щось особливе — музичне диво, яке підкорить серця кожного!

Новинка сезону – поява Квуся, легендарного персонажу з улюбленого дитячого фільму "Мавка", який принесе лісову магію прямо до "Резиденції Санти", додаючи чарівності цьогорічному святу.

Захопливі пригоди об'єднають дітей та дорослих у спільних веселощах, що наповнять енергією та гарним настроєм на довгий час.

Космічний Новий рік. Динозаври: подорож у часі

Коли: до 7 січня, об 11:00 та 14.00

Де: Київський планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 4500 гривень

Космічний Новий рік. Динозаври: подорож у часі

Особливість новорічної програми зумовлена унікальним поєднанням тематичних подій у форматі повнокупольних фільмів Київського Планетарію з розважально-театральними перформансами на новорічну тематику.

Програма включатиме три дійства, які чергуються між собою сценарійно, доповнюючи одне одного. Завдяки локаційним та технічним можливостям Планетарію святкові дійства проходитимуть і у фантастичному просторі фойє, і у серці Планетарію — Зоряній Залі, яка стане "Новорічним космічним порталом Надії, Добра, Віри в найкраще".

Саме тут ви поринете в дивовижні пригоди героїв повнокупольних фільмів в форматі 360° з ефектом 3D, чарівно переміщуючись в "гравітаційний простір унікальної космічної ялинки для участі в захопливій "Новорічній космічній дискотеці". До ваших послуг яскраві фотозони, святкове кафе та тепла атмосфера свята!

Казкові історії Святого Миколая

Коли: 19 грудня, початок о 15.00

Де: ТЦ "Україна", площа Перемоги, 3

Вартість: 250 гривень

Казкові історії Святого Миколая

Зустрічаймо зимові свята яскраво, весело та незабутньо разом з Українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем KALYNA. На вас чекає цікава подорож разом з Святим Миколаєм у чарівний світ української зими зі своїми старовинними традиціями та таємничими пригодами.

Ви почуєте улюблені мелодії колядок та щедрівок, захопитеся веселими танцями та піснями,разом з казковими персонажами вы переможете злі сили та збережете добро і новорічне свято. З перших хвилин на вас чекає ігровий інтерактив, а також багато сюрпризів та подарунків.

Різдвяний джаз при свічках

Коли: 19 грудня, початок о 19.00

Де: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6

Вартість: от 290 гривень

Різдвяний джаз при свічках

Особливу програму для киян і гостей міста підготували колектив Urban Gypsy та Daryna Gavryk. Відомі майстри джазу, чиї виступи незмінно збирають повні зали, створять для вас унікальну атмосферу казки.

На всіх гостей події чекає дещо святкове і просто неймовірне — улюблені новорічні хіти у виконанні джазових віртуозів країни.

Новорічна пісенна садиба

Коли: 19 грудня, початок о 18.00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: от 300 гривень

Новорічна пісенна садиба

Перед глядачами будуть виступати сучасні українські зірки: Іво Бобул, Павло Зібров, Петро Чорний, Софія Чишко, Ольга Сумська, Алла Кудлай, Дмитро Коляденко та багато інших. В залі проходитиме телезйомка, тому кожен з гостей зможе стати частиною яскравого пісенного шоу.

Частина коштів буде направлена на потреби ЗСУ.

Казка про Мороза-Морозенка (Київський академічний театр ляльок)

Коли: 19 грудня об 11.00 та 20 грудня о 12.00 та 15.00

Де: Київський академічний театр ляльок, вул. М. Грушевського, 1а

Вартість: від 100 гривень

Казка про Мороза-Морозенка

Ця дивовижна історія відбувається напередодні Різдва. Добру дівчинку Марічку примхлива мачуха та її ледача донька примусили йти до холодного лісу, наказавши суворо не вертатися без ягід. А які ж взимку в засніженому лісі ягоди? Що робити бідолашній Марічці? Вирушила вона до лісу…

Йшла Марічка і раптом перед нею з'являється не хто-небудь, а сам володар зимового лісу — Мороз Морозенко…

"ВЕРТЕП: Маланка загубилася!" (Театр юного глядача)

Коли: з 19 по 21 грудня, початок о 19.00

Де: Київський академічний театр юного глядача на Липках, вул. Липська 15/17

Вартість: 250 гривень

"ВЕРТЕП: Маланка загубилася!" (Театр юного глядача)

Вперше в Театр юного глядача відбудеться вистава-концерт присвячена прадавнім українським обрядовим традиціям.

Вас чекає традиційне українське водіння Кози, Маланкування, коляда, традиційний біблійний сюжет про злого Ірода і справедливу Смерть, веселі забави і неймовірні українські колядки та щедрівки.

Жанр: вистава-концерт.

Тривалість: 45 хвилин.

Вік гостей: 5+.

Королі магії рятують Новий Рік

Коли: 19 грудня об 11.00 та 15.00, а також 22 грудня о 17:00

Де: Bel etage, вул. Шота Руставелі, 16А

Вартість: від 480 гривень

Королі магії рятують Новий Рік

Зіркові фокусники брати Томашевські з Magic 5 влаштують містичний перформанс для всієї родини.

У столичному концерт-холі Bel Etage стартує новорічне шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!". Глядачів вражатимуть яскраві циркові номери, захопливий сюжет, щедра порція гумору та фантастичні ілюзії від зірок YouTube братів Томашевських з Magic 5.

Хор ім. Г. Верьовки з програмою "Від Миколая до Різдва"

Коли: 20 грудня, початок о 18.00

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 290 гривень

Хор ім. Г. Верьовки з програмою "Від Миколая до Різдва"

У наймагічнішу пору, коли трапляються дива, запрошуємо вас на незабутнє Різдвяне свято за участю легендарного Національного народного хору України імені Г.Верьовки, що цього року святкує своє 80-річчя!

На концерті на вас очікує неймовірна музична подорож до світу українських різдвяних традицій, унікальні колядки та дзвінкі щедрівки, що не залишать байдужим нікого! Приходьте, аби насолодитися найкращими українськими різдвяними мелодіями та відчути справжню атмосферу свята.

Ніч перед Різдвом (Театр Маскам Рад)

Коли: 20 грудня, початок о 19.00

Де: Театральна зала Київської фортеці, вул. Госпітальна, 24А, вхід з бульвару Лесі Українки між будинками 12 і 14

Вартість: 200 гривень

Ніч перед Різдвом (Театр Маскам Рад)

"Ніч перед Різдвом" – зимова казка за повістю славетного українського письменника Миколи Гоголя. Тут є всі улюблені Гоголем та народною українською міфологією персонажі: Відьма, Чорт, козак-характерник Пацюк і чарівні перевтілення. За один вечір ви зможете побувати в різдвяному засипаному снігом селі Диканька на Полтавщині та в холодному не гостинному імперському Санкт-Петербурзі. Калейдоскоп яскравих персонажів та картинок, які "перегортаються" прямо на очах у глядача.

Постановники зазначають, що вони намагалися зберегти оригінальну мову Гоголя і передати дух та атмосферу зимових свят – такими, як вони святкували в Україні з давніх-давен.

Виставу рекомендовано для перегляду всією сім'єю з діми у віці старше 12 років.

Йоль Невертеп | Zwyntar | Folkulaka | Ukie'z | Run

Коли: 21 грудня, початок о 17.00

Де: Мала Опера, ул. Дегтяревская, 5

Вартість: 555 гривень

Йоль Невертеп | Zwyntar | Folkulaka | Ukie'z | Run

Містична фолкова подія у найдовшу ніч року! Щойно паде темрява, як мавки прийдуть послухати ельфів з-під схилів, а американські духи запалять йольське поліно разом із українськими вовкунами і відьмами.

На гостей концерту очікує унікальний шанс — побачити і почути дуже різні жанрово, але об'єднані фолковою традицією українські гурти!

Новорічний концерт "Штраус в опереті"

Коли: 21-22 грудня, початок о 18.00

Де: Київський національний академічний театр оперети, ул. Б. Васильковская, 53/3

Вартість: від 350 гривень

Новорічний концерт "Штраус в опереті"

Під Новий рік традиційно прийнято радувати рідних, близьких і друзів приємними подарунками, теплими словами та вітаннями. Не залишаться без подарунків та сюрпризів і глядачі Національної оперети — театр знову влаштує публіці дивовижну зустріч із чарівною музикою композиторів родини Штраусів.

У новорічному концерті "Штраус в опереті" – найкращі музичні твори родини Штраусів: як ті, що вже полюбилися глядачам і будуть виконані на біс, так і ті, що звучатимуть вперше не лише у нашому театрі, а й в Україні.

Kyiv Modern-Ballet. "За хвилину до Різдва"

Коли: 21-23 грудня, початок о 18.00

Де: Київський культурний кластер "Краків" в Києві, Русанівська набережна, 12

Вартість: від 450 гривень

Kyiv Modern-Ballet. "За хвилину до Різдва"

Балет "За хвилину до Різдва" – це подорож до світу магії та дива, де історія розпочинається з реальності, але швидко перетворюється на світ ілюзій, де правда переплітається з вигадкою, а фантастичне змішується з буденним.

Чи зможе головний герой подолати всі перешкоди, переступити поріг реальності, пройти всі перепони загадкових стихій? Чи зможе подолати страхи та перетворити їх на найяскравіші мрії?

Кожен крок до пошуку відповідей на ці питання сповнений вірою в дива, натхнення та величезної любові до Різдва.

Magical Story

Коли: з 21 по 30 грудня, початок о 11.00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 200 гривень

Magical Story

Усих бажаючих запрошують зануритись в дивовижну та казкову атмосферу пригод разом із головною героїнею та її друзями.

Напередодні свого дня народження їй наснився дивний сон — начебто хтось розбив "Зимове серце" і відтепер Різдвяних та Новорічних свят не буде НІКОЛИ. У своєму сні вона побачила злого Гобліна, який живе у болотяній країні. Саме він, хотів викрасти і розбити "Зимове серце"… Бо нервував, коли бачив дитячий сміх та веселощі. Не любив щастя і не бажав його нікому….. Проте дітей з щирим серцем цим не зламаєш і вони вирішують рятувати "Чарівну країну".

Мавка Шоу

Коли: 22 грудня, початок о 17.00 та 19.00

Де: Концерт-хол ВДНГ, пр-т Глушкова, 1 (вхід зі сторони парковки біля павільйону №9, або зі сторони центральної алеї)

Вартість: від 590 гривень

Мавка Шоу

"Мавка Шоу" обіцяє подарувати незабутній відпочинк для всієї вашої родини. Це не просто шоу, а подорож у світ української міфології, повний емоцій та вражень.

Дітям до трьох років включно гарантований безкоштовний вхід у супроводі одного з батьків з одним квитком (без надання окремого місця для дитини).

Не зволікайте, обирайте кращі місця та станьте частиною цього дивовижного світу!

Американське Різдво made in Ukraine

Коли: 22 грудня, початок о 17.00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац", Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: 300 гривень

Американське Різдво made in Ukraine

Поет Павло Коробчук разом з гуртом The Velvet Sun зібрали п'ятнадцять різдвяних історій про створення всесвітньо відомих різдвяних хітів. Під хрускіт вогнища і запах кориці музиканти і поет розкажуть вам, як скрізь кожну з представлених композицій проходить любов до країни дитинства — рідної України.

Павло Коробчук не тільки розкаже історію композиторів, а й навіть прочитає уривки з інтерв'ю, де автори пісень згадують своє дитинство, розповіді своїх дідусів і бабусь — про найкрасивіше і найрідніше Українське Різдво.

Фестиваль ліхтарів "Lights&Dreams"

Коли: с 22 грудня по 31 січня, початок о 16.00

Де: Співоче поле, вул. Лаврська, 33

Вартість: від 125 гривень

Фестиваль ліхтарів "Lights&Dreams"

На відвідувачів чекає справжній парк ілюмінацій та масштабних світлових інсталяцій, кожна з яких сягає від 3-х до 7-ми метрів у висоту.

Понад 50 000 ліхтариків, 10 кілометрів шовку та 140 000 квадратних метрів парку перетворять Співоче на ілюмінаційну казку!

Світлові інсталяції фестивалю стануть невід’ємною частиною легендарної історії про паралельний світ, де панують феї, ельфи, дракони та інші магічні істоти.

За словами організаторів, всі фігури були виготовлені вручну з натурального шовку та спеціальних led-ламп, що дозволило їм створити справжню новорічну атмосферу.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі відкриті ковзанки Києва: де можна весело провести час (список локацій). Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики.

Обов'язково знайдіть час для того, щоб весело й активно провести своє дозвілля!