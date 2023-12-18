Куда пойти в Киеве на предрождественской неделе: афиша праздничных мероприятий для взрослых и детей

Позвольте себе ощутить настоящую атмосферу праздника

В условиях войны каждый из нас испытывает тревожность и практически постоянно находится в состоянии стресса. Чтобы немного расслабиться, отвлечься от негативных мыслей и подарить себе хоть капельку рождественского настроения предлагаем посетить мероприятия, которые будут проходить в Киеве на этой неделе.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей самые интересные инвенты, среди которых каждый сможет найти именно то, что придется ему по душе.

Резиденция Санты

Когда: до 7 января, с 10.00 до 18.45, расписание по ссылке

Где: ВДНХ, Концерт-холл (павильон 9)

Стоимость: от 390 гривен

Резиденция Санты

"Резиденция Санты" в этом году откроет двери для юных гостей, приглашая их в увлекательный мир новогодних приключений. Любимые эльфы снова будут встречать маленьких посетителей, но на этот раз они готовят нечто особенное — музыкальное чудо, которое покорит сердца каждого!

Новинка сезона – появление Квуся, легендарного персонажа из любимого детского мультика "Мавка", который принесет лесную магию прямо в "Резиденцию Санты", добавляя очарования празднику в этом году.

Увлекательные приключения объединят детей и взрослых в общем веселье, которое наполнит энергией и хорошим настроением на долгое время.

Космический Новый год. Динозавры: путешествие во времени

Когда: до 7 января, в 11:00 и 14:00

Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 4500 гривен

Космический Новый год. Динозавры: путешествие во времени

Особенность новогодней программы обусловлена уникальным сочетанием тематических событий в формате полнокупольных фильмов Киевского Планетария с развлекательно-театральными перформансами на новогоднюю тему.

Программа будет включать в себя три действа, которые чередуются между собой сценарийно, дополняя друг друга. Благодаря локационным и техническим возможностям Планетария праздничные мероприятия будут проходить и в фантастическом пространстве фойе, и в сердце Планетария — Звездном Зале, который станет "Новогодним космическим порталом Надежды, Добра и Веры в лучшее".

Именно здесь вы погрузитесь в удивительные приключения героев полнокупольных фильмов в формате 360° с эффектом 3D, волшебно перемещаясь в "гравитационное пространство уникальной космической елки для участия в увлекательной "Новогодней космической дискотеке".

Сказочные истории Святого Николая

Когда: 19 декабря, начало в 15.00

Где: ТЦ "Украина", площадь Победы, 3

Стоимость: 250 гривен

Сказочные истории Святого Николая

Встречаем зимние праздники ярко, весело и незабываемо вместе с Украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем KALYNA. Вас ждет интересное путешествие вместе со Святым Николаем в волшебный мир украинской зимы со своими старинными традициями и таинственными приключениями.

Вы услышите любимые мелодии колядок и щедривок, увлечетесь веселыми танцами и песнями, вместе со сказочными персонажами победите злые силы и сохраните добро в канун новогодних праздников. С первых минут вас ждет игровой интерактив, а также много сюрпризов и подарков.

Рождественский джаз при свечах

Когда: 19 декабря, начало в 19.00

Где: Дом Кино, ул. Саксаганского, 6

Стоимость: от 290 гривен

Рождественский джаз при свечах

Особую программу для киевлян и гостей города подготовили коллектив Urban Gypsy и Daryna Gavryk. Известные мастера джаза, чьи выступления неизменно собирают полные залы, создадут для вас уникальную атмосферу сказки.

Всех гостей события ждет праздничное и яркое событие — любимые новогодние хиты в исполнении джазовых виртуозов страны.

Новогодняя песенная усадьба

Когда: 19 декабря, начало в 18.00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 300 гривен

Новогодняя песенная усадьба

Перед зрителями будут выступать современные украинские звезды: Иво Бобул, Павел Зибров, Петр Черный, София Чишко, Ольга Сумская, Алла Кудлай, Дмитрий Коляденко и многие другие. В зале будет проходить телесъемка.

Часть средств от продажи билетов, по информации организаторов, направят на нужды ВСУ.

Сказка о Морозе-Морозенко (Киевский академический театр кукол)

Когда: 19 декабря в 11.00 и 20 декабря в 12.00 и 15.00

Где: Киевский академический театр кукол, ул. М. Грушевского, 1а

Стоимость: от 100 гривен

Сказка о Мороза-Морозенко

Эта удивительная история происходит в канун Рождества. Добрую девочку Маричку капризная мачеха и ее ленивая дочь заставили идти в холодный лес, приказав не возвращаться домой без ягод. А какие же зимой в заснеженном лесу ягоды? Что делать бедной Маричке? Отправилась она в лес…

Шла Маричка и вдруг перед ней появляется не кто-нибудь, а сам хозяин зимнего леса – Мороз Морозенко…

"ВЕРТЕП: Маланка потерялась!" (Театр юного зрителя)

Когда: с 19 по 21 декабря, начало в 19.00

Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках, ул. Липская 15/17

Стоимость: 250 гривен

"ВЕРТЕП: Маланка потерялась!"

Вас ждет традиционное украинское вождение Козы, Маланка, коляда, традиционный библейский сюжет о злом Ироде и справедливой Смерти, веселые забавы и невероятные украинские колядки и щедривки.

Жанр: спектакль-концерт.

Продолжительность: 45 минут.

Возраст: 5+.

Короли магии спасают Новый Год

Когда: 19 декабря в 11.00 и 15.00, а также 22 декабря в 17.00

Где: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А

Стоимость: от 480 гривен

Короли магии спасают Новый Год

Звездные фокусники братья Томашевски из Magic 5 устроят мистический перформанс для всей семьи.

В столичном концертном холле Bel Etage стартует новогоднее шоу "Короли Магии спасают Новый Год!". Зрителей поразят яркие цирковые номера, увлекательный сюжет, щедрая порция юмора и фантастические иллюзии от звезд YouTube братьев Томашевских из Magic 5.

Хор им. Г. Веревки с программой "От Николая к Рождеству"

Когда: 20 декабря, начало в 18.00

Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 290 гривен

Хор им. Г. Веревки с программой "От Николая к Рождеству"

В самую магическую пору, когда случаются чудеса, приглашаем вас на незабываемый Рождественский праздник с участием легендарного Национального народного хора Украины имени Веревки, который в этом году празднует свое 80-летие!

На концерте вас ждет невероятное музыкальное путешествие в мир украинских рождественских традиций, уникальные колядки и звонкие щедривки, которые не оставят равнодушным никого. Приходите, чтобы насладиться лучшими рождественскими мелодиями и почувствовать настоящую атмосферу праздника.

Ночь перед Рождеством (Театр Маскам Рад)

Когда: 20 декабря, начало в 19.00

Где: Театральный зал Киевской крепости, ул. Госпитальная, 24А, вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14

Стоимость: 200 гривен

Ночь перед Рождеством (Театр Маскам Рад)

"Ночь перед Рождеством" – зимняя сказка по повести знаменитого украинского писателя Николая Гоголя. Здесь есть все любимые Гоголем и народной украинской мифологией персонажи: Ведьма, Черт, казак-характерник и многие другие. Калейдоскоп ярких персонажей и "перелистывающихся" картинок будет сменяться прямо на глазах у зрителя.

Постановщики попытались сохранить оригинальный язык Гоголя и передать дух и атмосферу зимних праздников – такими, какими их праздновали в Украине с давних времен.

Спектакль рекомендован для просмотра всей семьей — возраст детей от 12 лет.

Йоль Невертеп | Zwyntar | Фолкулака | Ukie’z | Run

Когда: 21 декабря, начало в 17.00

Где: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5

Стоимость: 555 гривен

Йоль Невертеп | Zwyntar | Фолкулака | Ukie’z | Run

Мистическое фолковое событие в самую длинную ночь года! Как только землю окутует темнота, мавки придут послушать эльфов из-под склонов, а американские духи зажгут йольское полено вместе с украинскими вурдалаками и ведьмами.

Это уникальный шанс увидеть и услышать очень разные жанрово, но объединенные фолковой традицией украинские группы!

Новогодний концерт "Штраус в оперетте"

Когда: 21-22 декабря, начало в 18.00

Где: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3

Стоимость: от 350 гривен

Новогодний концерт "Штраус в оперетте"

В Новый год традиционно принято радовать родных, близких и друзей приятными подарками, теплыми словами и поздравлениями. Не останутся без подарков и сюрпризов и зрители Национальной оперетты, ведь здесь вновь устроят публике удивительную встречу с волшебной музыкой композиторов семьи Штраусов.

В новогоднем концерте "Штраус в оперетте" – лучшие музыкальные произведения семьи Штраусов: как полюбившиеся зрителям и исполненные на бис, так и звучащие впервые не только в нашем театре, но и в Украине.

Kyiv Modern-Ballet. "За минуту до Рождества"

Когда: 21-23 декабря, начало в 18.00

Где: Киевский культурный кластер "Краков" в Киеве, Русановская набережная, 12

Стоимость: от 450 гривен

Kyiv Modern-Ballet. "За минуту до Рождества"

Балет "За минуту до Рождества" – это путешествие в мир магии и чудес, где история начинается с реальности, но быстро превращается в мир иллюзий, где правда переплетается с выдумкой, а фантастическое смешивается с обыденным.

Сможет ли главный герой преодолеть все препятствия, перешагнуть порог реальности, пройти все преграды загадочных стихий? Сможет ли преодолеть страхи и превратить их в самые яркие мечты?

Каждый шаг к поиску ответов на эти вопросы наполнен верой в чудеса, вдохновение и огромной любовью к Рождеству.

Magical Story

Когда: с 21 по 30 декабря, начало в 11.00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 200 гривен

Magical Story

Всех желающих приглашают погрузиться в удивительную и сказочную атмосферу приключений вместе с главной героиней и ее друзьями.

Накануне своего дня рождения ей приснился странный сон — вроде бы кто-то разбил "Зимнее сердце" и теперь Рождественских и Новогодних праздников не будет НИКОГДА. В своем сне она увидела злого Гоблина, живущего в болотной стране. Именно он хотел украсть и разбить "Зимнее сердце"… Потому что нервничал, когда видел детский смех и веселье. Не любил он счастье и не желал его никому… Однако детей с искренним сердцем этим не сломаешь и они решают спасать "Волшебную страну".

Мавка Шоу

Когда: 22 декабря, начало в 17.00 и 19.00

Где: Концерт-холл ВДНХ, пр-т Глушкова, 1 (вход со стороны парковки возле павильона №9, или со стороны центральной аллеи)

Стоимость: от 590 гривен

Нимфа Шоу

"Мавка Шоу" — это незабываемое представление, которое подарит отличный отдых для вашей семьи. Это не просто шоу, а путешествие в мир украинской мифологии, полное эмоций и впечатлений.

Детям до трех лет включительно гарантирован бесплатный вход в сопровождении родителя с одним билетом (без предоставления отдельного места для ребенка).

Не мешкайте, выбирайте лучшие места и станьте частью этого удивительного мира!

Американское Рождество made in Ukraine

Когда: 22 декабря, начало в 17.00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 300 гривен

Американское Рождество made in Ukraine

Поэт Павел Коробчук вместе с группой The Velvet Sun собрали пятнадцать рождественских историй о создании всемирно известных рождественских хитов. Под хруст поленьев и запах корицы музыканты и поэт расскажут вам, как через каждую представленную композицию проходит любовь к стране детства — родной Украине.

Павел Коробчук не только расскажет историю композиторов, но даже прочитает отрывки из интервью, где авторы песен вспоминают свое детство, рассказы своих дедушек и бабушек — о самом красивом и родном Украинском Рождестве.

Фестиваль фонарей "Lights&Dreams"

Когда: с 22 декабря по 31 января, начало в 16.00

Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33

Стоимость: от 125 гривен

Фестиваль фонарей "Lights&Dreams"

Посетителей ждет настоящий парк иллюминаций и масштабных световых инсталляций, каждая из которых достигает от 3-х до 7-ми метров в высоту.

Более 50 000 фонариков, 10 километров шелка и 140 000 квадратных метров парка превратят Певчее в иллюминационную сказку!

Световые установки фестиваля станут неотъемлемой частью легендарной истории о параллельном мире, где царят феи, эльфы, драконы и другие магические существа.

По словам организаторов, все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка и специальных led-ламп, что позволило создать им настоящую новогоднюю атмосферу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева : где можно весело провести время (список локаций). Покататься на коньках под открытым небом – это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываемое ощущение праздника и зимней романтики.

Обязательно найдите время для того, чтобы весело и активно провести свой досуг!