Куда пойти в Киеве на предрождественской неделе: афиша праздничных мероприятий для взрослых и детей
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Позвольте себе ощутить настоящую атмосферу праздника
В условиях войны каждый из нас испытывает тревожность и практически постоянно находится в состоянии стресса. Чтобы немного расслабиться, отвлечься от негативных мыслей и подарить себе хоть капельку рождественского настроения предлагаем посетить мероприятия, которые будут проходить в Киеве на этой неделе.
Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей самые интересные инвенты, среди которых каждый сможет найти именно то, что придется ему по душе.
Резиденция Санты
Когда: до 7 января, с 10.00 до 18.45, расписание по ссылке
Где: ВДНХ, Концерт-холл (павильон 9)
Стоимость: от 390 гривен
"Резиденция Санты" в этом году откроет двери для юных гостей, приглашая их в увлекательный мир новогодних приключений. Любимые эльфы снова будут встречать маленьких посетителей, но на этот раз они готовят нечто особенное — музыкальное чудо, которое покорит сердца каждого!
Новинка сезона – появление Квуся, легендарного персонажа из любимого детского мультика "Мавка", который принесет лесную магию прямо в "Резиденцию Санты", добавляя очарования празднику в этом году.
Увлекательные приключения объединят детей и взрослых в общем веселье, которое наполнит энергией и хорошим настроением на долгое время.
Космический Новый год. Динозавры: путешествие во времени
Когда: до 7 января, в 11:00 и 14:00
Где: Киевский планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3
Стоимость: от 4500 гривен
Особенность новогодней программы обусловлена уникальным сочетанием тематических событий в формате полнокупольных фильмов Киевского Планетария с развлекательно-театральными перформансами на новогоднюю тему.
Программа будет включать в себя три действа, которые чередуются между собой сценарийно, дополняя друг друга. Благодаря локационным и техническим возможностям Планетария праздничные мероприятия будут проходить и в фантастическом пространстве фойе, и в сердце Планетария — Звездном Зале, который станет "Новогодним космическим порталом Надежды, Добра и Веры в лучшее".
Именно здесь вы погрузитесь в удивительные приключения героев полнокупольных фильмов в формате 360° с эффектом 3D, волшебно перемещаясь в "гравитационное пространство уникальной космической елки для участия в увлекательной "Новогодней космической дискотеке".
Сказочные истории Святого Николая
Когда: 19 декабря, начало в 15.00
Где: ТЦ "Украина", площадь Победы, 3
Стоимость: 250 гривен
Встречаем зимние праздники ярко, весело и незабываемо вместе с Украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем KALYNA. Вас ждет интересное путешествие вместе со Святым Николаем в волшебный мир украинской зимы со своими старинными традициями и таинственными приключениями.
Вы услышите любимые мелодии колядок и щедривок, увлечетесь веселыми танцами и песнями, вместе со сказочными персонажами победите злые силы и сохраните добро в канун новогодних праздников. С первых минут вас ждет игровой интерактив, а также много сюрпризов и подарков.
Рождественский джаз при свечах
Когда: 19 декабря, начало в 19.00
Где: Дом Кино, ул. Саксаганского, 6
Стоимость: от 290 гривен
Особую программу для киевлян и гостей города подготовили коллектив Urban Gypsy и Daryna Gavryk. Известные мастера джаза, чьи выступления неизменно собирают полные залы, создадут для вас уникальную атмосферу сказки.
Всех гостей события ждет праздничное и яркое событие — любимые новогодние хиты в исполнении джазовых виртуозов страны.
Новогодняя песенная усадьба
Когда: 19 декабря, начало в 18.00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 300 гривен
Перед зрителями будут выступать современные украинские звезды: Иво Бобул, Павел Зибров, Петр Черный, София Чишко, Ольга Сумская, Алла Кудлай, Дмитрий Коляденко и многие другие. В зале будет проходить телесъемка.
Часть средств от продажи билетов, по информации организаторов, направят на нужды ВСУ.
Сказка о Морозе-Морозенко (Киевский академический театр кукол)
Когда: 19 декабря в 11.00 и 20 декабря в 12.00 и 15.00
Где: Киевский академический театр кукол, ул. М. Грушевского, 1а
Стоимость: от 100 гривен
Эта удивительная история происходит в канун Рождества. Добрую девочку Маричку капризная мачеха и ее ленивая дочь заставили идти в холодный лес, приказав не возвращаться домой без ягод. А какие же зимой в заснеженном лесу ягоды? Что делать бедной Маричке? Отправилась она в лес…
Шла Маричка и вдруг перед ней появляется не кто-нибудь, а сам хозяин зимнего леса – Мороз Морозенко…
"ВЕРТЕП: Маланка потерялась!" (Театр юного зрителя)
Когда: с 19 по 21 декабря, начало в 19.00
Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках, ул. Липская 15/17
Стоимость: 250 гривен
Вас ждет традиционное украинское вождение Козы, Маланка, коляда, традиционный библейский сюжет о злом Ироде и справедливой Смерти, веселые забавы и невероятные украинские колядки и щедривки.
Жанр: спектакль-концерт.
Продолжительность: 45 минут.
Возраст: 5+.
Короли магии спасают Новый Год
Когда: 19 декабря в 11.00 и 15.00, а также 22 декабря в 17.00
Где: Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А
Стоимость: от 480 гривен
Звездные фокусники братья Томашевски из Magic 5 устроят мистический перформанс для всей семьи.
В столичном концертном холле Bel Etage стартует новогоднее шоу "Короли Магии спасают Новый Год!". Зрителей поразят яркие цирковые номера, увлекательный сюжет, щедрая порция юмора и фантастические иллюзии от звезд YouTube братьев Томашевских из Magic 5.
Хор им. Г. Веревки с программой "От Николая к Рождеству"
Когда: 20 декабря, начало в 18.00
Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 290 гривен
В самую магическую пору, когда случаются чудеса, приглашаем вас на незабываемый Рождественский праздник с участием легендарного Национального народного хора Украины имени Веревки, который в этом году празднует свое 80-летие!
На концерте вас ждет невероятное музыкальное путешествие в мир украинских рождественских традиций, уникальные колядки и звонкие щедривки, которые не оставят равнодушным никого. Приходите, чтобы насладиться лучшими рождественскими мелодиями и почувствовать настоящую атмосферу праздника.
Ночь перед Рождеством (Театр Маскам Рад)
Когда: 20 декабря, начало в 19.00
Где: Театральный зал Киевской крепости, ул. Госпитальная, 24А, вход с бульвара Леси Украинки между домами 12 и 14
Стоимость: 200 гривен
"Ночь перед Рождеством" – зимняя сказка по повести знаменитого украинского писателя Николая Гоголя. Здесь есть все любимые Гоголем и народной украинской мифологией персонажи: Ведьма, Черт, казак-характерник и многие другие. Калейдоскоп ярких персонажей и "перелистывающихся" картинок будет сменяться прямо на глазах у зрителя.
Постановщики попытались сохранить оригинальный язык Гоголя и передать дух и атмосферу зимних праздников – такими, какими их праздновали в Украине с давних времен.
Спектакль рекомендован для просмотра всей семьей — возраст детей от 12 лет.
Йоль Невертеп | Zwyntar | Фолкулака | Ukie’z | Run
Когда: 21 декабря, начало в 17.00
Где: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5
Стоимость: 555 гривен
Мистическое фолковое событие в самую длинную ночь года! Как только землю окутует темнота, мавки придут послушать эльфов из-под склонов, а американские духи зажгут йольское полено вместе с украинскими вурдалаками и ведьмами.
Это уникальный шанс увидеть и услышать очень разные жанрово, но объединенные фолковой традицией украинские группы!
Новогодний концерт "Штраус в оперетте"
Когда: 21-22 декабря, начало в 18.00
Где: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3
Стоимость: от 350 гривен
В Новый год традиционно принято радовать родных, близких и друзей приятными подарками, теплыми словами и поздравлениями. Не останутся без подарков и сюрпризов и зрители Национальной оперетты, ведь здесь вновь устроят публике удивительную встречу с волшебной музыкой композиторов семьи Штраусов.
В новогоднем концерте "Штраус в оперетте" – лучшие музыкальные произведения семьи Штраусов: как полюбившиеся зрителям и исполненные на бис, так и звучащие впервые не только в нашем театре, но и в Украине.
Kyiv Modern-Ballet. "За минуту до Рождества"
Когда: 21-23 декабря, начало в 18.00
Где: Киевский культурный кластер "Краков" в Киеве, Русановская набережная, 12
Стоимость: от 450 гривен
Балет "За минуту до Рождества" – это путешествие в мир магии и чудес, где история начинается с реальности, но быстро превращается в мир иллюзий, где правда переплетается с выдумкой, а фантастическое смешивается с обыденным.
Сможет ли главный герой преодолеть все препятствия, перешагнуть порог реальности, пройти все преграды загадочных стихий? Сможет ли преодолеть страхи и превратить их в самые яркие мечты?
Каждый шаг к поиску ответов на эти вопросы наполнен верой в чудеса, вдохновение и огромной любовью к Рождеству.
Magical Story
Когда: с 21 по 30 декабря, начало в 11.00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: от 200 гривен
Всех желающих приглашают погрузиться в удивительную и сказочную атмосферу приключений вместе с главной героиней и ее друзьями.
Накануне своего дня рождения ей приснился странный сон — вроде бы кто-то разбил "Зимнее сердце" и теперь Рождественских и Новогодних праздников не будет НИКОГДА. В своем сне она увидела злого Гоблина, живущего в болотной стране. Именно он хотел украсть и разбить "Зимнее сердце"… Потому что нервничал, когда видел детский смех и веселье. Не любил он счастье и не желал его никому… Однако детей с искренним сердцем этим не сломаешь и они решают спасать "Волшебную страну".
Мавка Шоу
Когда: 22 декабря, начало в 17.00 и 19.00
Где: Концерт-холл ВДНХ, пр-т Глушкова, 1 (вход со стороны парковки возле павильона №9, или со стороны центральной аллеи)
Стоимость: от 590 гривен
"Мавка Шоу" — это незабываемое представление, которое подарит отличный отдых для вашей семьи. Это не просто шоу, а путешествие в мир украинской мифологии, полное эмоций и впечатлений.
Детям до трех лет включительно гарантирован бесплатный вход в сопровождении родителя с одним билетом (без предоставления отдельного места для ребенка).
Не мешкайте, выбирайте лучшие места и станьте частью этого удивительного мира!
Американское Рождество made in Ukraine
Когда: 22 декабря, начало в 17.00
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Стоимость: 300 гривен
Поэт Павел Коробчук вместе с группой The Velvet Sun собрали пятнадцать рождественских историй о создании всемирно известных рождественских хитов. Под хруст поленьев и запах корицы музыканты и поэт расскажут вам, как через каждую представленную композицию проходит любовь к стране детства — родной Украине.
Павел Коробчук не только расскажет историю композиторов, но даже прочитает отрывки из интервью, где авторы песен вспоминают свое детство, рассказы своих дедушек и бабушек — о самом красивом и родном Украинском Рождестве.
Фестиваль фонарей "Lights&Dreams"
Когда: с 22 декабря по 31 января, начало в 16.00
Где: Певческое поле, ул. Лаврская, 33
Стоимость: от 125 гривен
Посетителей ждет настоящий парк иллюминаций и масштабных световых инсталляций, каждая из которых достигает от 3-х до 7-ми метров в высоту.
Более 50 000 фонариков, 10 километров шелка и 140 000 квадратных метров парка превратят Певчее в иллюминационную сказку!
Световые установки фестиваля станут неотъемлемой частью легендарной истории о параллельном мире, где царят феи, эльфы, драконы и другие магические существа.
По словам организаторов, все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка и специальных led-ламп, что позволило создать им настоящую новогоднюю атмосферу.
Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева : где можно весело провести время (список локаций). Покататься на коньках под открытым небом – это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываемое ощущение праздника и зимней романтики.
Обязательно найдите время для того, чтобы весело и активно провести свой досуг!