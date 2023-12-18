Мороз чи "плюс"? Яка погода буде в Буковелі на Різдво

У святкові дні погода буде не суворою

25 грудня українці відзначатимуть Різдво за новим церковним календарем. Через воєнний стан в Україні масових гулянь не буде, але зустріти новорічні свята можна в колі друзів та рідних.

З цього приводу "Телеграф" дізнався та підготував матеріал, якою буде погода 24-25 грудня у Буковелі Івано-Франківської області. Цікаво, що синоптики поки розходяться в прогнозах.

На популярному зимовому курорті, швидше за все, очікується хмарна погода, можливо, йтиме сніг. За попередніми прогнозами, у святий вечір (24 грудня) температура повітря буде від -5 до -7.

25 грудня прогнозують температуру повітря від -8 до -6. У Буковелі у цей день очікується хмарна погода. Синоптики також прогнозують, що 25 грудня йтиме дрібний сніг до вечора.

А ось дані з Meteoprog більш оптимістичні. Цього року зима не буде суворою у святкові дні. Можна розраховувати на температуру вище нуля. Цього дня стовпчики термометра у Буковелі показуватимуть до +2, а вночі до -3.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ближче до Нового року погода зміниться, і очікувати снігу до свят особливо не варто.