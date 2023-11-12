Холоди йдуть: що робити, щоб телефон не розряджався на морозі

Телефон і зима — не найкраща комбінація

Зима — складна пора року не лише для людей, а й для їх електронних пристроїв, якими вони користуються щодня. Особливо це стосується смартфонів, які в цей час починають дуже швидко втрачати заряд.

Як пише Androidinsider, у більшості телефонних акумуляторів рекомендований діапазон роботи становить від 0 до +35 градусів, тобто в "мінус" взимку піти дуже легко, особливо якщо ви носите телефон у сумці.

У більшості сучасних телефонів використовуються літій-іонні та літій-полімерні АКБ, які погано справляються з перепадами температури. Зокрема, при 0 градусів вони розряджаються на 10% швидше, а при -15 і зовсім на 50-60% швидше. При цьому такі акумулятори бояться не лише низьких температур, а й різких її перепадів, що актуально, якщо часто виходити з будівлі надвір і заходити назад.

Тому, щоб уникнути швидкого переохолодження, варто дослухатися двох порад:

в першу чергу заберіть телефон у чохол, так ви уповільните тепловтрату;

якщо ви носите телефон у сумці, то все ж таки варто перекласти його ближче до тіла. Внутрішня кишеня пуховика буде оптимальним варіантом;

Також у жодному разі не намагайтеся заряджати телефон на морозі.

Якщо в холодну погоду ваш телефон вимикається, спробуйте утеплити його і якомога рідше витягати його з кишені. Якщо він все ж таки відключився, то не намагайтеся включити його на холоді, а краще зайдіть у тепле приміщення і дайте йому 20 хвилин відлежатися. В крайньому разі потримайте його приблизно таку саму кількість часу ближче до теплого тіла.

Не рекомендується також підключати пристрій до зарядки, поки він холодний. Дайте йому нагрітися до кімнатної температури і потім вмикайте в розетку.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші способи уникнути перегріву телефону під час підзарядки. Окрім знятого чохла, є й інші поради.