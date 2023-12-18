Мороз или "плюс"? Какая погода будет в Буковеле на Рождество

В праздничные дни погода будет не суворой

25 декабря украинцы будут отмечать Рождество по новому церковному календарю. Из-за военного положения в Украине массовых гуляний не будет, но встретить новогодние праздники можно в кругу друзей и родных.

По этому поводу "Телеграф" узнал и подготовил материал, какой будет погода 24-25 декабря в Буковеле Ивано-Франковской области. Интересно, что синоптики пока расходятся в прогнозах.

На популярном зимнем курорте, скорее всего, ожидается облачная погода возможно, будет идти снег. По предварительным прогнозам, в святой вечер (24 декабря) температура воздуха будет от -5 до -7.

25 декабря прогнозируют температуру воздуха от -8 до -6. По данным сайта Sinoptik, в этот день в Буковеле небо будет покрыто облаками. Синоптики также прогнозируют, что 25 декабря будет идти мелкий снег до вечера.

А вот данные из Мeteoprog более оптимистичны. В этом году зима не будет суровой в праздничные дни. Можно рассчитывать на температуру выше нуля. В этот день столбики термометра в Буковеле будут показываться до +2, а ночью до -3.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ближе к Новому году погода изменится, и ожидать снег к праздникам особо не стоит.