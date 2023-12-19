Зима упівсили? Якою буде погода в Буковелі на Новий рік

Морози триматимуться впевнено, але...

На одному з найпопулярніших гірськолижних курортів Буковель погода на Новорічні свята буде частково зимовою. Наразі синоптики прогнозують сонячну та не сніжну погоду.

Про це йдеться на сайті Meteofor. Стовпчик термометра триматиметься на позначці нижче "нуля".

У п'ятницю, 29 грудня, температура повітря коливатиметься від -6 до — 9. Небо буде хмарним з проясненнями та можливі незначні сніжні опади. Вітер матиме швидкість до 4 м/с.

Субота, 30 грудня, принесе відпочивальникам сонячну погоду та морозне повітря у температурних межах від -4 до -9. Опадів не прогнозується. Вітер послабшає до швидкості у 3 м/с.

У неділю, 31 грудня, варто очікувати ясне небо з яскравим сонцем. Температура повітря коливатиметься від -4 до -8. Синоптики не прогнозують опади. А от вітер набере швидкості до 5 м/с.

У понеділок, 1 січня нового року, небо буде хмарним, а повітря все таким же морозним — від -3 до -7. Опадів не прогнозується, а вітер матиме швидкість до 4 м/с.

Вівторок, 2 січня, буде все ще хмарним та морозним. Температура повітря коливатиметься від -2 до -5. Попередньо, без опадів.

Раніше "Телеграф" писав про те, яка погода очікується в Україні 31 грудня – 1 січня. Цікаво, що прогнози різних синоптиків відрізняються незначно.